快訊

艾未未「炸彈簡史」：倫敦戰爭博物館的戰慄藝術展

獨／好友爆羅霈穎對酒精過敏 曾因誤喝送醫院急救

水庫安全問題再爆爭議 水利署：今年清淤將創歷年新高

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為石門水庫。圖／北區水資源局提供
圖為石門水庫。圖／北區水資源局提供

針對水庫淤積恐影響水庫營運安全的議題，經濟部水利署今（5）日表示，近年持續加大、加強力道辦理各水庫清淤工作，經統計莫拉克風災前後平均每年清淤量只有450-600萬立方公尺，其後積極克服清淤困難逐年加大清淤力道，近年來每年清淤量已近1,000萬立方公尺，今年度更規劃清淤1,273萬立方公尺，將創下歷年來新高。

水利署強調，水庫淤積問題正逐步解決中，不會産生影響水庫營運安全之的情形。

水利署指出，台灣因地形陡峻、地質特性脆弱再加上地震頻仍丶土壤鬆軟等因素，於颱風豪雨時沖刷集水區易挾帶巨量泥沙入庫，是造成台灣水庫淤積的主因，傳統以庫區陸挖清淤或抽泥濬渫方式移除淤土，受限於道路運輸能量丶交通影響、高水位作業困難及無價淤泥去化不易等因素，使得清淤速度趕不上淤積速度的現象。

為加速復水庫庫容，經濟部已於105年核定推動「水庫庫容有效維持綱要計畫」，納入石門、曾文及霧社等重要供水水庫，採上游保育減淤及庫區水力排砂、陸挖、抽泥及下游還砂於河等方式，多管齊下以清淤最大化原則，並依各水庫條件擬定實施計畫每3年滾動檢討，以120年達成水庫進出平衡並逐步恢復庫容為目標。

以曾文水庫為例，水利署指出，該水庫防淤隧道已於106年完成，大幅提升水庫於颱洪期間排砂能力；近年則持續強化抽泥作業以突破陸挖能量限制，除已設置二艘抽泥船日夜抽泥外，亦於水庫中游設置抓斗船搭配船運方式進行清淤，突破陸挖交通運輸限制；預計今年曾文水庫陸挖及抽泥量將可達325萬立方公尺以上，為99年清淤量60萬立方公尺的5倍；此外，也再規劃設置庫區第3艘抽砂平台建置，進一步提升水庫抽泥量，朝曾文水庫淤積零成長及逐年恢復庫容目標努力。

水庫 水利署 經濟部

延伸閱讀

榮華壩免「除壩」 北水局：已有防淤對策

哈格比路過 送石門水庫250萬噸水

哈格比雨量豐沛 南部水情紓解

颱風哈格比外圍環流幫助有限 澎湖水庫尚無進帳

相關新聞

水庫安全問題再爆爭議 水利署：今年清淤將創歷年新高

針對水庫淤積恐影響水庫營運安全的議題，經濟部水利署今（5）日表示，近年持續加大、加強力道辦理各水庫清淤工作，經統計莫拉克...

我針對陸製鋁箔 展開反傾銷調查

中鋼鋁業公司向財政部關務署申請，針對中國大陸產製進口的「特定鋁箔」進行反傾銷調查，關務署昨（4）...

包商竟來當總座？台船工會看不下去 爆高層官商勾結

不景氣，造船業慘兮兮，台灣造船龍頭台船力拚轉型，基隆廠很可能被潛艦園區取代，上百名員工深怕丟了工作，７月21日總統蔡英文來主持海研一號命名交船，工會率上百人攔路陳情，維安警力遠遠就把人架開，典禮完送走總統，台船董事長鄭文隆鬆了口氣，但難掩愁容和疲憊。

金、銀誰領風騷？瑞銀看白銀旺到明年3月

黃金價格屢創新高，白銀雖然一度走低至24美元，但瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，白銀在9月底前能夠再次挑戰26美元，且在明年3月前保持於高位。

康匠輸出口罩一貫廠 將赴泰國設廠

繼口罩外交後，口罩大廠康匠串連上中下游產業鏈，打造微型一貫廠輸出海外；康匠指出，確定將在泰國設廠，美國、印尼也正在積極接洽中。

星展集團預測台灣經濟展望轉好 估今年不再降息

台灣疫情控制得宜，加上高科技產業表現亮眼，星展集團因而上修台灣2020全年經濟成長率預測值，自原本預估的負1.0%，調整為0%，且認為台灣央行今年不會再降息，將維持現行利率政策。

大數字／石化業產值 連七季下滑

美中貿易戰加上新冠肺炎疫情，重擊國內石化產業，根據工研院產科國際所統計，至今年第2季，國內石化業產值已經連續七季下滑。

財政部充足銀彈 催動產業復甦

由於台灣正面臨全球經濟劇烈變動及供應鏈加速重整的局面，公股行庫此次配合在5+2產業創新的既有基礎上，進一步力挺六大核心戰...

金融國家隊 兆元融資挺企業

新冠肺炎疫情突如其來、席捲全球，台灣幸好防疫部署得當、國內疫情趨緩，財政部領軍九大公股行庫「金融國家隊」推出「兆元振興融...

熱門新聞

傳三星5奈米出問題 高通晶片轉投台積電懷抱

三星5奈米出包 高通急找台積救援

國銀海外分行踩雷 6月驚爆虧損

每月最高4千元租金補貼申請資格放寬 桃市今湧申辦人潮

被檢舉保單借款槓桿操作 這家公司吃罰單

三倍券領券方式放寬了！身分證、戶口名簿也可以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。