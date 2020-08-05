水庫安全問題再爆爭議 水利署：今年清淤將創歷年新高

針對水庫淤積恐影響水庫營運安全的議題，經濟部水利署今（5）日表示，近年持續加大、加強力道辦理各水庫清淤工作，經統計莫拉克風災前後平均每年清淤量只有450-600萬立方公尺，其後積極克服清淤困難逐年加大清淤力道，近年來每年清淤量已近1,000萬立方公尺，今年度更規劃清淤1,273萬立方公尺，將創下歷年來新高。

水利署強調，水庫淤積問題正逐步解決中，不會産生影響水庫營運安全之的情形。

水利署指出，台灣因地形陡峻、地質特性脆弱再加上地震頻仍丶土壤鬆軟等因素，於颱風豪雨時沖刷集水區易挾帶巨量泥沙入庫，是造成台灣水庫淤積的主因，傳統以庫區陸挖清淤或抽泥濬渫方式移除淤土，受限於道路運輸能量丶交通影響、高水位作業困難及無價淤泥去化不易等因素，使得清淤速度趕不上淤積速度的現象。

為加速復水庫庫容，經濟部已於105年核定推動「水庫庫容有效維持綱要計畫」，納入石門、曾文及霧社等重要供水水庫，採上游保育減淤及庫區水力排砂、陸挖、抽泥及下游還砂於河等方式，多管齊下以清淤最大化原則，並依各水庫條件擬定實施計畫每3年滾動檢討，以120年達成水庫進出平衡並逐步恢復庫容為目標。

以曾文水庫為例，水利署指出，該水庫防淤隧道已於106年完成，大幅提升水庫於颱洪期間排砂能力；近年則持續強化抽泥作業以突破陸挖能量限制，除已設置二艘抽泥船日夜抽泥外，亦於水庫中游設置抓斗船搭配船運方式進行清淤，突破陸挖交通運輸限制；預計今年曾文水庫陸挖及抽泥量將可達325萬立方公尺以上，為99年清淤量60萬立方公尺的5倍；此外，也再規劃設置庫區第3艘抽砂平台建置，進一步提升水庫抽泥量，朝曾文水庫淤積零成長及逐年恢復庫容目標努力。