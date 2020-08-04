綠色能源成新潮流 台塑化、台塑搶攻風電市場商機

台塑集團旗下的台塑化（6505）、台塑（1301）積極搶攻風電市場商機，台塑化旗下的麥寮汽電將攜手日本汽車大廠豐田 (Toyota)投資7支風機，預計投資金額上看20億元，雙方洽談後會邀集顧問公司進行環評。至於台塑的則是原有的4支風機汰舊換新改為3支風機，增加綠能發電量。

全球吹起節能風，綠色能源也成為新潮流，台塑集團近來悄悄佈局綠能相關領域。其中，台塑化旗下的麥寮汽電與日本汽車大廠一年多就討論要攜手合作，豐田早在一年前就在麥寮進行測風塔的投資，開始進行風場發電相關數據的收集，近期報告已經出爐，證實麥寮廠區適合做風場來進行發電，所以雙方也開始進行細部的規畫。

根據適合發電的面績來推估，共有10支的風電機的容量，由於台塑旗下的台塑重工早就已經投資4支小型的風機，還有7支的風機的空間，這7支將由台塑化與日本豐田汽車一起合作，未來會成立一家新的公司來共同開發，至於持股比例的部分，都還沒有細談。

隨著歐、美、日都積極推動綠能，也推動這個台塑化與豐田的合作案再向前一大步，相關的規畫內容，單支發電容量規劃約4.2MW(百萬瓦)，共將新建 10 台風機，相關投資細節已進入最後階段，未來會邀集專業的顧問公司後，正式送出環評申請，待環評申請過關後，再進行合資公司成立的相關細節。

至於台塑轉投資的台塑重工，目前4支舊型的風機，則由台塑重工自行更新，台塑重工正提出汰舊換新的申請，需在進行環差對照等，未來不會加入麥寮汽電及豐田汽車的合作案，會自行發電自用或賣回去給台電。