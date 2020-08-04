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億豐Ｑ2每股大賺4.12元 創同期新高

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

窗飾廠億豐（8464）今（4）日公布第2季財報，受惠客製化窗簾售價調整、生產效率提升，以及原材料成本下降、人民幣兌美元走貶，單季獲利來到12.1億元，年增1.4%；每股稅後純益（EPS）為4.12元，創下同期歷史新高。

億豐第2季營業利益為18.3 億元，年增9.6％；毛利率也攀升至57.9%，同樣改寫同期歷史新高。上半年稅後純益為20.23億元，年增4.1%；EPS為6.91元，創同期歷史新高。

億豐指出，第2季打破預期，4月歐美疫情高峰時，因歐美客製化窗簾訂單減少，營收出現短暫衰退，但自5月起各國陸續「解封」，政府推出振興消費政策，且疫情意外帶動居家裝潢需求，市場需求反彈，5、6月營收止跌回升。

展望未來，億豐指出，美中貿易衝突、疫情不確定性因素仍在，將持續關注，不過當前產能滿載，面對市場需求成長，全球持續擴產中。公司正在墨西哥、柬埔寨建廠，前者以客製化產品為主，滿足北美客戶快速交貨的需求，另計畫在美國德州建廠；後者則以固定尺寸為主。

另外，億豐今天也公告，配合營運拓展需求，以5.9億元購入購入台中商辦不動產。

億豐 疫情

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