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大陸鋁箔傾銷疑慮 財政部展開反傾銷調查

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

中鋼鋁公司向財政部關務署申請，針對中國大陸產製進口的「特定鋁箔」進行反傾銷調查，關務署今（4）日公告，即日起將與經濟部展開調查，後續須過產損初步認定、關稅稅率審議小組初判、終判、最後產損認定後，再做出最後決定。由於整體程序須耗時一年左右，此次涉案貨品是否須課徵反傾銷稅，一年後才能見分曉。

此次涉案貨品「特定鋁箔」，是屬於包裝用鋁箔，可廣泛用在民生日用包裝材料，除可為食品包裝，也可作為香菸褙紙及金銀紙等。

中鋼鋁在申請書中主張，自2016年至2019年上半年間，中國大陸出口至我國的特定鋁箔，不僅占同類貨物總進口量比率增加，且在我國市占率也都逐年增加，且由於中國大陸低價傾銷，衝擊國產品內銷價格，迫使中鋼鋁以低於成本銷售，但仍無法維持原有市占率，虧損加劇。

中鋼鋁進一步指出，中國大陸透過低價傾銷，已取代其他進口國成為主要進口來源，國產品內銷空間幾乎完全被取代，導致國內產業市占率、稅前淨利率等指標都呈現下降，顯示大陸低價傾銷行為是造成產業損害的主因。

根據申請書，正常價格與出口價格的傾銷差率為39.98%及42.53%，關務署、經濟部後續將進行後續調查。

官員表示，依據反傾銷案件處理流程，關務署受理調查後，下一步是由經濟部進行產業損害初步認定，最慢需在40日內完成，若有必要可延長20日，若經濟部認定有損害，將由關務署關稅稅率審議小組進行審議，並做出初判，並決定是否需「臨時」課徵反傾銷稅。

接下來，審議小組還必須做出終判，確認是否有傾銷事實，並再送經濟部進行最後產業損害認定。如經濟部最後認定有損害，關稅稅率審議小組就會進行審議，做出是否課徵反傾銷稅的最終決定。所有程序要走完，需耗時約一年時間。

經濟部 關稅 反傾銷稅

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