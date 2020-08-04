金、銀誰領風騷？瑞銀看白銀旺到明年3月

黃金價格屢創新高，白銀雖然一度走低至24美元，但瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，白銀在9月底前能夠再次挑戰26美元，且在明年3月前保持於高位。

黃金期貨及現貨價格8月3日曾經分別漲破每英兩2,009美元及1,988美元，兩者再創歷史新高，7月大漲34%的白銀表現則相對失色。貴金屬市場最近不斷衝高，瑞銀財富管理投資總監辦公室不排除白銀超漲，而且下半年潛在回報也比黃金要高 。

現貨銀價8月3日曾經走低至24美元，瑞銀表示，相信白銀在9月底前能夠再次挑戰26美元，且在明年3月前保持於高位，主因在於：一、 在美國經濟活動重返合理水準及失業率顯著回落之前，聯準會（Fed）會維持政策寬鬆，在弱美元的格局下，驅動交易所買賣基金持有更多白銀。二、 隨著經濟活動陸續恢復，白銀未來六至九月的工業應用需求有所改善。三、 位於秘魯等拉美地區的銀礦供應此前受到疫情的影響，而相關國家占全球白銀供應接近50%。