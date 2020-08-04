防疫情擴大 傳政院擬推機場入境普篩

機場新冠普篩有譜？傳出行政院本周院會，預計將此案排入討論並列為重點，換言之，最快在本周，就可能由行政院長蘇貞昌親自拍板定案。若果，則機場防疫、檢測、醫療相關措施都要動起來，而產業方面，國內檢測公司有望優先受惠。

比利時工程師近日確診新冠肺炎，且足跡遍佈全台，引爆台灣大流行的疑慮，由於該案遲無法確認是本土感染還是境外移入，因此民眾極力要求主管機關應進行「機場普篩」作業，雖然衛福部仍傾向不對機場出入境普篩，但行政院方面承受極大壓力。

消息人士透露，行政院近期積極商討對策，請主管機關研擬開放機場普篩的可行性，分析利弊得失。今明兩天將會進行先期討論，由行政院邀請衛福部高層一同研商。

業界指出，瑞基（4171）已獲得國防部採購17套設備與試劑，部署於軍艦與外島使用，另外也會得外交部採購34套設備與試劑於援外計畫使用。前此，瑞基也捐贈了部分檢測試劑與設備給衛福部。若果開放機場普篩，瑞基的產品即時可上場執勤，最有可能繼續獲得採購單。

不過，政府工作通常以標案行之，國內幾家重要廠商，如普生（4117）、亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、博錸（6572）等公司，多已經有出口國際的實績，很有機會也加入機場檢測聯盟的體系。

業內人士說，機場普篩與否，牽涉邊境解封的問題，若不解封，則普篩的必要性，就有待商榷，反之，若要全面普篩，則邊境啟封、如何啟封，則勢必成為下一個討論的重點。問題來了，啟封後的防疫如何因應，則是關鍵。

由於國內觀光飯店、旅行社業者已經進入斷炊狀態，在紓困已經都做過的情況下，沒有國際來客、民眾無法出國，這些位居「海嘯第一排」的產業究竟還能撐多久，沒人知道，已經有飯店業者示警，第4季會再迎來一波裁員潮。

業界認為，機場普篩是必要的，只是早作晚做而已，但相關配套措施也必須做好，以產業來看，若不解封，國內觀光產業勢必面臨倒閉潮，可能連航空公司都無法避免。因此，普篩與否是看似兩面刃，如何決策要「靠智慧」，但這類非做不可的工作「靠智慧」已經不夠，還是得看政府的決心、執行力。