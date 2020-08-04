調查：兩大因素影響疫情認知 衝擊美國經濟復甦

根據最新權威調查顯示，兩大因素影響美國民眾對疫情的認知，恐影響經濟前景，由於美國民眾對不同年齡層的疫情死亡風險認知有誤，尤其「社群媒體仰賴程度」和「政黨傾向」會影響民眾對疫情的認知，其中越仰賴社群媒體、以及政黨偏向民主黨對疫情的認知與實際情況落差較大。

6月以來美國經濟強勁反彈，但近期部分地區新增確診人數再度上升且政府加強防疫管控，重燃市場對未來經濟前景的擔憂。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，著眼疫情對經濟破壞的本質前所未見，解封後的經濟復甦是個動態且不斷演變的過程，為了對美國經濟動態取得更深入的觀點，富蘭克林坦伯頓基金集團與蓋洛普機構合作進行「富蘭克林坦伯頓-蓋洛普經濟復甦研究」，將調查結果與Google Mobility等高頻活動數據相結合，建構我們對未來經濟、金融市場和投資策略的看法。

桑娜．德賽表示，這項調查結果有三大意外發現，第一，儘管疫情爆發迄今已達六個多月，美國民眾對不同年齡層的疫情死亡風險認知仍與實際數據間存在很大的落差，其中民眾高估年輕人的死亡風險，可能影響未來復甦；第二，「社群媒體仰賴程度」和「政黨傾向」會影響民眾對疫情的認知，其中越仰賴社群媒體、以及政黨偏向民主黨對疫情的認知與實際情況落差較大；第三，為了兼顧經濟重啟與個人健康，財務狀況較佳的民眾願意支付額外費用以確保安全，隱含通膨上揚及貧富差距進一步擴大的可能。

富蘭克林證券投顧認為，在疫苗問世且量產之前，經濟復甦的型態會持續受到疫情、疫苗進展、政府防疫措施和民眾行為等因素影響，增添市場波動。建議現階段資產配置仍應採取兼顧防禦與成長的啞鈴式布局，債券配置建議以高評等政府債為首選，首選美國政府債券型基金(GNMA)及伊斯蘭債券型基金，股票投資看好後疫情時代的趨勢主流，包括科技、生技醫療及黃金產業，區域市場中看好美國成長股、大中華與新興亞股，分批加碼或定期定額介入。

富蘭克林坦伯頓基金集團表示，儘管疫情爆發迄今已達六個多月，本調查結果顯示美國民眾對於因為新冠肺炎疫情導致的死亡風險跟實際數據間存在很大的落差，包括（1）低估年長者的死亡風險：認為55歲以上的年長者佔死亡人數比率為57.7%，實際比率為92%，其中65歲以上高齡者佔死亡人數的比例高達80%，是民眾認知將近四成的兩倍；(2)高估年輕人的死亡風險：民眾認為44歲以下占死亡人數比例約三成，實際比率僅有2.8%，其中24歲以下的年輕人佔死亡人數的比例僅有0.2%。

桑娜．德賽認為，由於民眾對不同年齡層因感染新冠病毒而死亡的風險認知有誤解，會影響民眾外出消費、用餐或旅遊的意願，而政策制定者也會基於民眾擔憂而考慮延長居家上班及學校關閉的禁令，影響未來的經濟復甦。根據此調查，年紀在65歲以上的受訪者擔心健康風險的比例達77.6%、與實際死亡人數佔比80%相當，但年齡介於18~64歲的受訪者擔心疫情對健康將造成重大傷害的比例介於六至七成，遠高於實際的死亡佔比。

為何美國民眾對不同年齡層的疫情死亡風險與實際數據間存有極大落差? 富蘭克林坦伯頓基金集團表示，進一步交叉分析受訪者資料，發現「社群媒體仰賴程度」和「政黨傾向」也會影響民眾對疫情的認知，尤其今年是美國大選年，更增添此差異的影響。

其中，較仰賴社群媒體獲取資訊的民眾對疫情風險有較大的誤解：不論是社群或傳統媒體已經習慣用聳動字眼來吸引觀眾目光，放大疫情的死亡風險將更加重民眾的恐懼，而資料圖表的呈現方式也會影響民眾對資訊的解讀。

此外，相較於共和黨支持者，民主黨支持者較擔憂疫情的死亡風險，可能因為強調疫情風險的報導也隱含現任政府處理方式的不滿，較容易吸引反對黨支持者的共鳴。

隨著疫情居高不下，調查也發現民眾願意支付額外費用確保安全，因此必須留意通膨及貧富差距擴大風險。富蘭克林坦伯頓基金集團表示，隨著更多經濟活動陸續開放，要同時控制疫情感染風險意謂需要負擔額外的成本或是減少使用者人數，成本能否轉嫁取決於消費者是否願意因為安全而支付較高的價格。為了瞭解民眾的看法，本次調查當中詢問：「假設您因為個人旅遊購買一張500美元的機票，您願意額外支付多少錢買下隔壁的座位，以提高健康安全?」 結果超過四成的受訪者均表示願意額外支付至多100美元（額外增加至多兩成費用）來確保安全，且平均每年搭飛機次數越高的受訪者願意支付的意願和支付較高金額的比例也越高。

富蘭克林坦伯頓基金集團認為，當經濟陷入長期衰退將抑制民眾的所得及需求，其中若因為企業破產及安全需求同時發生時將導致供給減少。如果有能力負擔較高費用來確保安全性的民眾也「願意」支付較高費用的話，未來我們可能會看到通膨上揚的趨勢。而通膨上揚也將加劇因為經濟衰退而造成貧富差距的進一步擴大。