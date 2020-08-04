國光生：政府不需急著自海外引進疫苗

台康生技傳出將獲國際新冠疫苗授權生產資格，牽動國產及進口疫苗競合的敏感神經。國光生技（4142）總經理留忠正表示，台康若與阿斯特捷利康藥廠合作生產疫苗，恐怕將無多餘產能與國光合作，他也建議政府不需急著引進國外疫苗來台。

業界指出，台康並不是一家疫苗廠，而是蛋白質藥委託製造及開發廠，包括國光生技、高端疫苗兩家疫苗開發公司，這次新冠疫苗的開發過程中，下游的疫苗原液都需要委託台康代工量產。

留忠正指出，台康已經與國光生技簽下量產合作協議，過去並不知道台康再接了阿斯特捷利康藥廠的量產合作，若消息屬實，台康應該沒有多餘產能可再與國光合作。

留忠正觀察，最近政府急於和國際藥廠合作，要在最短時間內自國外引進疫苗來台，但事實上包括法國的賽諾菲藥廠、以及美國的Novax疫苗開發公司，都會在明年才陸續量產數億劑疫苗，全球的疫苗供應量是足夠的。

他建議政府可先等候國內疫苗的臨床試驗結果如何，再考慮自國外引進疫苗來台。