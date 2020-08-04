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經濟復甦陰霾揮之不去 固定收益型ETF續獲青睞

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美歐主要經濟體第二季GDP劇減一成，疫情再起拖累經濟復甦步伐，同時川普推遲大選言論和考慮限制中國社交媒體App，壓抑市場情緒降溫，所幸聯準會重申寬鬆路線，輔以科技股企業財報強勁表現，淡化部分經濟數據負面影響，近週全球股市表現不一，漲跌互見，近週資金淨流入以固定收益型ETF為主。

依據彭博資訊統計，截至2020年7月31日過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入13.4億美元，其中主要流入歐洲股票型ETF，近週資金淨流入10.1億美元，其次流入日本、全球股票型ETF，近週資金分別淨流入9.4億、8.1億美元，美國股票型ETF近週資金則轉為淨流出7.6億美元最多，而中國股票型ETF淨流出7.2億美元，亞太股票型ETF資金淨流出4.1億美元。

富蘭克林證券投顧分析，全球股市七月續揚5%、新興股市更大漲超過8%，兩者均為連續四個月月線收紅。展望八月，盤勢將聚焦美國新一輪財政刺激政策，美國選舉的新聞頭條風險升溫，而惠譽信評7/31以財政惡化及缺乏可靠的財政整合計畫為由，將美國主權信評展望由「穩定」調降為「負向」，可能讓各國因應疫情衝擊而積極舉債救市的後遺症相繼浮現，增添市場波動。

此外，近期部分國家疫情升溫讓政府延長緊急狀態或加強防疫措施，可能壓抑未來經濟復甦力道，所幸基於各國政府及醫療體系在應對疫情上已較有經驗，預期全球再出現大範圍封鎖的機率不高，輔以全球央行延續低利寬鬆，有助提供景氣下檔支撐。值此市場波動升高環境，債券部位建議以高評等政府債為首選，首選美國政府債券型基金(GNMA)及伊斯蘭債券型基金，而美國疫情嚴峻及聯準會寬鬆政策降低美元扮演避險資產的吸引力，可留意加碼日圓及瑞士法郎的全球債券型基金機會。

另一方面，疫情前美中貿易紛爭已影響全球經濟復甦步調，這場疫情更加劇美中G2大國爭霸的競爭情勢，在兩國各自扶植新經濟產業、重塑產業供應鏈以強化國家競爭力的長線趨勢下，新一輪牛市機會也應運而生。建議投資人掌握美國及中國股市兩大主軸，並以側重科技及生技醫療創新產業為首選，而黃金產業型基金短線創高後震盪難免，積極型投資人可採逢回加碼或定期定額策略介入。

過去一週整體固定收益型ETF資金淨流入65.5億美元，其中主要流入美國固定收益型ETF，近週資金淨流入39.6億美元，全球固定收益型ETF資金近週資金淨流入18.7億美元，歐洲固定收益型ETF資金近週資金淨流出1.9億美元，新興市場固定收益型ETF近週資金淨流入2.3億美元，新興(當地貨幣)固定受益型ETF近週資金淨流入0.02億美元；以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近週資金淨流入14.9億美元，高收益債券ETF資金近週淨流入28.4億美元。

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