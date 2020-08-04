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Fed對疫情仍謹慎 資金持續流向投資級債

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

市場對聯準會最新決議解讀好壞參半，部分避險情緒仍使公債殖利率出現明顯回落，政府債與投資級走強。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周三大債市資金皆呈淨流入狀態，其中投資級債受惠於避險情緒，淨流入資金維持在約90.3億美元的高水位，高收益債與新興市場債淨流入資金則是較前一周為收斂，上周分別淨流入約7.8及1.8億美元。

安聯投信指出，美國聯準會最新會議決策維持現行利率，並表示肺炎疫情仍會是影響經濟的重要因素。觀察最新經濟數據，美國商務部公布美國第二季GDP出現明顯降幅，但仍優於市場預期，市場持續關注其他經濟表現及刺激政策進程，美國10年期公債單周微幅下降收於約0.53%，市場整體情緒偏向觀望。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，觀察7月29日最新的利率決策會議聲明，聯準會一如市場預期的於短期間內維持當前利率、繼續寬鬆貨幣政策；然而聯準會也指出，美國的經濟與就業活動雖低於年初的水平，但近來有所回升，以及目前的經濟仍面臨了反通膨的壓力，疫情帶來的影響仍未退散。

謝佳伶指出，分析聯準會釋出訊息，可了解其認為經濟狀況確在改善當中，市場下檔風險略為減少，但在反通膨的壓力下，寬鬆的貨幣政策將持續，從而製造了有利於風險性資產表現的環境，美股也在相關訊息的激勵下出現一波漲勢。

謝佳伶指出，雖寬鬆的貨幣政策有利風險資產的發揮，但對於希望領取穩定息收同時降低波動的投資人來說，股票資產的波動仍相對較大，故建議可關注債市中相對可受惠於風險情緒轉佳的高收益債，同時藉由聚焦於基本面穩健的美國相關企業、以及其所發存續期較短、評級較高的美國短年期高收益債，善用短天期較不易受到市場利率波動、企業體質佳降低違約風險的特性，保護資產並追求收益。

在布局高收益債公司或產業時，謝佳伶建議，可伺機布局受惠後疫情變革的商機如醫療保健、通訊升級等題材，並密切留意持債公司的現金流、利基性、市場競爭力、獲利能力及償債能力的變化等，並在上述狀況若轉劣或投資評價改變時適時換券操作，降低相關風險。

美國聯準會 疫情 貨幣政策 通膨 新冠肺炎 GDP 債券 美股

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