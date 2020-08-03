Google官方部落格宣布 平價Pixel 4a將在台上市

Google 硬體副總裁彭昱鈞在Google官方部落格上宣布，最新a系列 Pixel 手機產品 Pixel 4a，將於9月10日在台上市，先在網路商店銷售，售價11,990元。支援5G的 Pixel 系列智慧型手機Pixel 4a (5G) 及 Pixel 5，售價從15,990元起，也即將上市。

彭昱鈞指出，Pixel 4a 仍由 Google 台灣團隊一手研發打造，搭配5.81吋 OLED 加大螢幕、挖孔式前置鏡頭，也有3.5公釐耳機插孔、128 GB 儲存空間及 6 GB RAM，即日起台灣消費者可在 Google 商店、台灣大哥大線上通路 myfone購物與 momo購物網站預購，10月中之後也能在台灣大哥大實體門市購買。

彭昱鈞表示，Google 台灣軟硬體團隊持續成長，主導包含 Pixel 4a 等多項 Google 硬體產品的設計及研發，在全球產品策略中扮演重要角色。今年雖因疫情關係全球供應鏈受到影響，但Google 台灣團隊展現了優異的研發能力和深厚的開發經驗，並與在美國的團隊緊密合作，隨時因應最新狀況不斷調整並優化流程，也順利為全球帶來今年首個 Pixel 產品。