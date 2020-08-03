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勞動部：製造業大量解僱攀升 3M子公司利芃緊縮裁員

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部統計指出，製造業6月通報實施大量解僱有10家、600人；其次是批發零售業有8家、206人；出版影音製作、傳播及資通訊服務業則有4家、79人。隨著內需回溫，住宿餐飲業實施大量解僱則僅有2家、68人。圖／聯合報系資料照片
勞動部統計指出，製造業6月通報實施大量解僱有10家、600人；其次是批發零售業有8家、206人；出版影音製作、傳播及資通訊服務業則有4家、79人。隨著內需回溫，住宿餐飲業實施大量解僱則僅有2家、68人。圖／聯合報系資料照片

勞動部今（3）日發布最新通報實施大量解僱統計。截至6月底，有34家、1,302人通報實施大量解僱，其中以製造業600人為最多，包括3M子公司利芃、中環分別通報大量解僱250、150人。

值得注意的是，自今年3月以來，通報實施大量解僱產業別，以住宿及餐飲業為最多；但是6月通報實施大量解僱人數改以製造業為最大宗，而且明顯高於其他產業。

勞動部統計指出，製造業6月通報實施大量解僱有10家、600人；其次是批發零售業有8家、206人；出版影音製作、傳播及資通訊服務業則有4家、79人。隨著內需回溫，住宿餐飲業實施大量解僱則僅有2家、68人。

勞動部官員坦言，實施大量解僱的製造業，都是大公司。其中，3M子公司利芃通報觀音廠250人大量解僱，主因是市場競爭致業務緊縮。中環也通報大量解僱150人，因本業受衝擊。另外，清豪工業通報大量解僱90人。

6月支援服務業亦有1家旅行社、哈拿多樂通報大量解僱30人。至於日前宣布資遣員工的鳳凰旅行社則不會循《大量解僱法》資遣，亦即不會反映在未來大量解僱統計上。

官員指出，大量解僱的人數自今年3月攀升至2,473人、4月2,289人，5月下降至1,058人，6月則為1,302人，情勢上有下降之勢，但是6月製造業大量解僱人數有明顯攀高，和無薪假情勢似有同步之現象，未來製造業就業市場走勢須密切觀察。

製造業 餐飲業

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