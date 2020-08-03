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台電綠網五周年成果展 免費逛展再抽Switch主機

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電多年進行微藻培育實驗，有效運用固碳原理，將小小的微藻變成大地的空氣清淨機。 圖／台電提供
台電多年進行微藻培育實驗，有效運用固碳原理，將小小的微藻變成大地的空氣清淨機。 圖／台電提供

為紀錄台電人長期致力環保生活、生態保育及人文保存等綠色行動，台電自104年成立「台電綠網」，今年邁入五周年，自即日起於台電總管理處舉辦「綠腳印—台電綠網五周年成果展」，不僅可免費參觀台電環境友善成果，還有機會抽中Switch主機。

台電指出，此次展覽以「綠腳印」作為活動主軸，「綠」代表台電對環境的用心，「腳印」代表台電對環境的努力，現場展出台電從生活周遭進行意想不到的綠色改造，包含將原本用於電杆的廢棄橫擔，結合循環經濟與文創發想，搖身一變成為精美工藝品；以及透過多年的微藻培育實驗，有效運用固碳原理，將小小的微藻變成大地的空氣清淨機。

除了靜態展示外，台電表示，現場也設置發電健身車供民眾體驗，以身體力行觀察發電原理，另外也有小型太陽能板，可讓民眾模擬操作，將光能轉化為電能，希望透過互動體驗，讓民眾看見無所不在的綠色電力。

台電綠網成果展自即日起至8月28日(周一至周五9:00~17:00)於台電總管理處副樓1樓人文藝廊(台北市羅斯福路三段242號)舉行，展覽期間只要參觀民眾現場成功登入台電綠網會員，並正確填答展場相關問題，即可獲得摸彩機會，有機會獲得Switch套組、凱比機器人等豐富好禮。

台電自104年成立「台電綠網」，至今邁入五周年，特別於8月舉辦「綠腳印—台電綠網五周年成果展」，匯集台電環境友善成果，邀請民眾一起走過涓滴成河的綠色足跡。 圖／台電提供
台電自104年成立「台電綠網」，至今邁入五周年，特別於8月舉辦「綠腳印—台電綠網五周年成果展」，匯集台電環境友善成果，邀請民眾一起走過涓滴成河的綠色足跡。 圖／台電提供

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