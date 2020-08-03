台電綠網五周年成果展 免費逛展再抽Switch主機

為紀錄台電人長期致力環保生活、生態保育及人文保存等綠色行動，台電自104年成立「台電綠網」，今年邁入五周年，自即日起於台電總管理處舉辦「綠腳印—台電綠網五周年成果展」，不僅可免費參觀台電環境友善成果，還有機會抽中Switch主機。

台電指出，此次展覽以「綠腳印」作為活動主軸，「綠」代表台電對環境的用心，「腳印」代表台電對環境的努力，現場展出台電從生活周遭進行意想不到的綠色改造，包含將原本用於電杆的廢棄橫擔，結合循環經濟與文創發想，搖身一變成為精美工藝品；以及透過多年的微藻培育實驗，有效運用固碳原理，將小小的微藻變成大地的空氣清淨機。

除了靜態展示外，台電表示，現場也設置發電健身車供民眾體驗，以身體力行觀察發電原理，另外也有小型太陽能板，可讓民眾模擬操作，將光能轉化為電能，希望透過互動體驗，讓民眾看見無所不在的綠色電力。