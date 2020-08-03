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高收益債尚未收復失土 複合式投資成債券新顯學

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導
美元債券靈活策略基金績效。
美元債券靈活策略基金績效。

統計至七月底，從指數來看，全球高收益債券指數繳出「歸零」的成績，顯示相關市場仍在復原中；反觀美國投資等級債，從BBB級到AAA級，今年來漲幅都在6%以上，這也讓訴求美國投資等級債的相關基金表現相對突圍，堪稱震盪市場中，收益新顯學。

盤點晨星分類「美元債券靈活策略」8檔基金，近六月來績效前三名安聯美國收益基金、柏瑞環球基金柏瑞環球策略收益基金、鋒裕匯理策略收益債券基金都繳出正報酬，專家解讀，主要是因為納入公債、政府擔保的機構債部位、投資等級債部位。

安聯美國收益基金產品經理但漢遠分析，布局收益型基金，若希望達到「資本保護」的效果，建議完整配置收益的光譜，除了國人熟知的高收益債，宜兼顧高信評債券（如公債、機構債），以及同時考量收益與信用評等的投資級企業債；若是一味積極配置，恐失了擁抱收益的初心。

然而，什麼是「機構債」？但漢遠指出，所謂機構債，往往指的是有政府在背後支持的機構債券，包括Agency MBS，或者有官股的公用事業所發行的債券；機構債與商業不動產抵押擔保證券（CMBS）差異很大，受到疫情衝擊，商業不動產概念的CMBS因封城而劇烈修正，反觀機構債的表現，則相對穩健。

但漢遠提醒，券商預估，疫情可能會讓2020年的「墮落天使（Fallen Angel）」（按：指投資等級債券因基本面惡化，被評級機構下調為高收益債券）規模衝到5000到7000億美元，且墮落天使減去「明日之星（Rising Stars）」（按：指債券評等由高收益調升至投資等級的企業）比率飆到2008年金融海嘯後最高，這代表投資風險與操作難度均增加，因此比起直接投資債券，透過專家挑債更為重要，也能掌握更多收益機會。

但漢遠建議，此刻投資人毋須特別重壓CCC級債券，以安聯美國收益策略來說，擁有「升等提示模組」量化分析，加上團隊質化研究與豐富的高收益債投資經驗，造就投資策略發掘企業升等、避開降評的亮眼表現。

債券

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