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受國外疫情影響製造業無薪假惡化 1.7萬人創新高
勞動部今日發布最新減班休息（無薪假）統計，實施無薪假家數和人數為1122家、2萬7085人，較上期的1049家，2萬5208人，增加73家、1877人。其中製造業家數及人數皆創新冠肺炎疫情爆發以來的新高，達372家、1萬7508人。
勞動部表示，此次實施無薪假的製造業為較上期新增19家、991人，家數及人數皆創新冠肺炎疫情爆發以來的新高。國內雖疫情趨緩，但國外疫情仍緊張、導致海外訂單減少，無薪假仍持續惡化。
勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，國外疫情依然不樂觀，封廠情況仍在，以外銷為主的製造業動能受到影響，導致製造業家數和人數持續增加。包括金屬機電工業、民生工業如紡織上下游、成衣布料等，實施無薪假的企業皆增加。此外，批發零售業因為跟製造業的連動，實施無薪假者也增加。
黃維琛指出，邊境管制影響國際線觀光，包含旅行社在內的支援服務業，無薪假持續惡化。他分析，近期實施無薪假的旅行社人數增加，主要是因為交通部有紓困專案已告一段落、新的紓困還未開始。但從七月開始，住宿餐飲業的情況已趨於穩定。
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