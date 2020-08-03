台船拚生存 鄭文隆成首位領「基本工資」國營事業董座
台船今（３）日發布新聞稿表示，第二次任職台船公司進入第五年的董事長鄭文隆宣布，自即日起，自願僅領國家法定基本工資，放棄其他薪水、補貼及獎金，直至台船公司轉虧為盈。
面對世界航運持續不景氣，鄭文隆表示，台船掙扎求生，就是希望能撐過這幾年國際航運市場的極低迷期，要繼續活下去。
鄭文隆強調，回鍋擔任台船董事長的目的就是為了讓這家老公司轉型、業務多角化。過去商船比重高，未來一定要轉到國艦及風電，不要每隔10幾年就因為國際景氣循環造成員工極端的痛苦。
鄭文隆進一步指出，2008年至今，國際上較具規模的船廠，從全盛期934家淘汰僅剩281家，台船雖然有頂尖的造船技藝，仍然抵不過新興船廠的低廉人力成本衝擊；而近年來政府積極推動「潛艦國造、國艦國造」，讓海軍、海巡等公務船在國內建造，保護台灣造船廠不倒。
因此，有了政策的加持做後盾，讓他決定不走老路，決心發展國艦國造及離岸風電的船務工程，保住台灣造船產業的根基，也能配合政府國防自主及再生能源政策。
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