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製造業、運輸業景氣續惡化！無薪假人數逾2.7萬

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（3）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，因製造業、運輸業無薪假持續惡化，致目前整體實施無薪假家數和人數再度升高至1,122家，27,085人；製造業家數及人數皆創疫情爆發以來的新高，達372家、17,508人。

自今年初爆發疫情以來，我企業實施無薪假家數及人數持續上升，直至7月間隨著國內疫情趨緩，內需回溫，一度出現連續2周明顯減緩之勢；但自7月底開始，整體實施無薪假家數和人數再度上升，截至7月底，更上升至1,122家，27,085人，較上一期新增73家，1,877人。

本期新增無薪假人數主要集中在運輸倉儲業與製造業。勞動部官員指出，製造業受到海外訂單減少影響，無薪假仍持續惡化，目前製造業總計有372家、17,508人實施無薪假，人數更占全部實施減班休息的三分之二；一周內增加19家、991人。

勞動部統計指出，金屬機電工業目前有186家、6,629人實施無薪假，一周內增加14家、535人，主要是工具機上下游產業訂單減少，顯示金屬機電業景氣及就業市場情況仍在惡化中。

包括紡織業在內的民生工業，則有79家、4,720人實施無薪假，較上期增加3家、436人。至於化學工業則有73家、4,894人實施無薪假，較上一期增加2家、10人。官員表示，民生工業及化學工業的無薪假仍在高檔，沒有明顯下降。

至於資訊電子工業實施無薪假則仍維持上期34家，人數增加10人，現為1,265。

至於運輸倉儲業，目前實施無薪假有64家、1,595人，一周內增加11家、457人；官員表示，航空業受疫情衝擊嚴重，部分航空公司增加實薪假人數，加上交通部紓困3.0尚未銜接，因此部分業者先以無薪假因應。

包括旅行社在內的支援服務業，本期實施無薪假有80家、756人，較上一期增加9家、110人。官員表示，支援服務業與運輸倉儲業連動性高，因全球邊境管制仍持續，因此營運狀況仍受衝擊。

無薪假 製造業

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