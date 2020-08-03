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勞動基金上半年仍賠1,498億元 收益率負3.52%
新冠肺炎肆虐全球，全球金融市場動盪，勞動基金虧損持續縮小。勞動部勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，截至6月底，仍慘賠1,498.4億元，收益率縮小為負3.52%；6月單月回補748.3億元，7月可望持續回升，勞動基金有機會在下月達到損益兩平，不讓勞工賠錢。
勞動基金運用局表示，整體而言，雖然全球寬鬆的資金環境，加上各國逐步重啟經濟活動及刺激經濟方案，支撐著金融市場，但未來仍需視全球疫情持續的時間及其對經濟影響的規模、疫苗藥物研發進度及美中緊張關係能否趨緩等因素之發展，勞動基金運用局將持續關注市場變化，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊。
整體勞動基金截至今年6月底止規模為4兆3,609億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,305億元，舊制勞退基金規模為9,338億元，勞保基金規模為7,359億元。
勞動基金運用局表示，勞動基金短期績效雖受到全球疫情影響仍呈現負數，惟隨著金融市場回穩，投資績效亦逐步回升，今年截至6月底止，整體勞動基金評價後收益數為負1,498.4億元，收益率負3.52％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金，收益率分別為負3.72％、負4.44％、負2.64％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,778億元，收益數為負84.5億元，收益率為負2.38％。
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