快訊

英國海灘現不明生物屍體 身長4.5公尺有毛還有鰭肢

日本死亡醫師？漸凍人囑託殺人事件「安樂死」的生命爭辯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動基金上半年仍賠1,498億元 收益率負3.52%

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
新冠肺炎肆虐全球，全球金融市場動盪，勞動基金虧損持續縮小。圖／聯合報系資料照片
新冠肺炎肆虐全球，全球金融市場動盪，勞動基金虧損持續縮小。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎肆虐全球，全球金融市場動盪，勞動基金虧損持續縮小。勞動部勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，截至6月底，仍慘賠1,498.4億元，收益率縮小為負3.52%；6月單月回補748.3億元，7月可望持續回升，勞動基金有機會在下月達到損益兩平，不讓勞工賠錢。

勞動基金運用局表示，整體而言，雖然全球寬鬆的資金環境，加上各國逐步重啟經濟活動及刺激經濟方案，支撐著金融市場，但未來仍需視全球疫情持續的時間及其對經濟影響的規模、疫苗藥物研發進度及美中緊張關係能否趨緩等因素之發展，勞動基金運用局將持續關注市場變化，審慎布局穩健的資產配置，加強風險管控，以降低疫情對基金收益之衝擊。

整體勞動基金截至今年6月底止規模為4兆3,609億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,305億元，舊制勞退基金規模為9,338億元，勞保基金規模為7,359億元。

勞動基金運用局表示，勞動基金短期績效雖受到全球疫情影響仍呈現負數，惟隨著金融市場回穩，投資績效亦逐步回升，今年截至6月底止，整體勞動基金評價後收益數為負1,498.4億元，收益率負3.52％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金，收益率分別為負3.72％、負4.44％、負2.64％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,778億元，收益數為負84.5億元，收益率為負2.38％。

勞動基金 疫情

延伸閱讀

新台幣開盤貶值0.8分 後強彈逾2角

投資級債 資金潮湧現

股利到手如何運用？ 台新銀提3策略

元大銀高層異動 莊有德升副董、卜繁聖接總經理

相關新聞

疫情重創 謝金河：台灣今年經濟表現仍會是四小龍之首

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，財信傳媒董事長謝金河認為，亞洲四小龍第2季經濟都出現負成長，以新加坡最慘，台灣相對表現比較不差...

勞動基金上半年仍賠1,498億元 收益率負3.52%

新冠肺炎肆虐全球，全球金融市場動盪，勞動基金虧損持續縮小。勞動部勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，截至6月底...

用電大戶條款 今年難上路

「用電大戶條款」草案經兩度預告仍難聚焦，今年上路恐有難度。能源局維持規劃5,000瓩（kW）門檻與二年檢討適用對象、綠能...

國衛院記者會 發表高階腦部造影與轉譯研究新利器

國家衛生研究院今（3）日上午10點，將召開「透視您的大腦：高階腦部造影與轉譯研究新利器」研究成果記者會，國衛院率先研發多...

歐越FTA生效 打通18兆美元市場

歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）於 8月1日生效，越南成為繼新加坡之後，東協中第二個跟歐盟簽署自貿協定 的國家，預料此...

專家看本濟指標／美ISM製造業指數可望回升

許多國家陸續解封後，第二波新冠肺炎疫情風險提升，經濟前景面臨考驗。近期美國聯準會（Fed）如市場預期，維持基準利率在0%...

用電大戶條款草案公告 延至11月

受疫情影響，美國商會、工商界呼籲用電大戶條款延後實施，不過經過近期與各界溝通、協調，能源局原期望能在7月再度預告草案，拚...

【白話財經】台版餘額寶為何行不通？看懂街口與金管會爭什麼

在現在這種超低利率的環境下，民眾都在尋找定存的替代商品，只要能比定存利率稍高又能穩定的收益，大家趨之若鶩。如果能既滿足支付，又有穩定收益，聽起來就很誘人。難怪街口支付推出的託付寶在7月21日第一天上架就吸引到1.5億元的資金，有約5000人、平均3萬元存入。

大數字／石化業產值 連七季下滑

美中貿易戰加上新冠肺炎疫情，重擊國內石化產業，根據工研院產科國際所統計，至今年第2季，國內石化業產值已經連續七季下滑。

財政部充足銀彈 催動產業復甦

由於台灣正面臨全球經濟劇烈變動及供應鏈加速重整的局面，公股行庫此次配合在5+2產業創新的既有基礎上，進一步力挺六大核心戰...

金融國家隊 兆元融資挺企業

新冠肺炎疫情突如其來、席捲全球，台灣幸好防疫部署得當、國內疫情趨緩，財政部領軍九大公股行庫「金融國家隊」推出「兆元振興融...

熱門新聞

超微大追單 台積產能滿到明年

竹縣檢討山坡地範圍 7鄉鎮劃出6861筆土地、416公頃

超微市占坐二成望三成 台廠供應鏈吃大補丸

蘋果代工產線移往印度 和碩被點名

農遊券看得到吃不到 百通電話打爆宅配海鮮只面交五人

13年來首見變革 5G iPhone連接線商機大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。