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國衛院記者會 發表高階腦部造影與轉譯研究新利器

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國家衛生研究院今（3）日上午10點，將召開「透視您的大腦：高階腦部造影與轉譯研究新利器」研究成果記者會，國衛院率先研發多尺度腦專用磁振造影系統，讓生病的大小動物都可進行腦部掃描。

近年來，由於社會環境變遷、高齡人口增加、經濟型態改變及精神壓力增加等因素，腦神經與精神疾病的盛行率逐年上升。欲探究腦神經與精神疾病的成因，透過大腦的腦連結體磁振造影掃描（Brain Connectome MRI），將有助於解構連結大腦神經元細胞之間的複雜結構，並瞭解大腦是如何透過腦連結體進行溝通與聯繫，進而影響認知功能與行為。

目前，大約每10人就有1人受精神相關疾病所困擾。因此，如何針對腦神經與精神疾病建立一套準確且非侵入性的醫學影像診斷系統與評估指標，進而達到早期診斷與準確評估，乃是目前醫學影像技術發展的重要目標與研究方向。

國衛院生醫工程與奈米醫學研究所生醫影像團隊，在林峯輝所長、張恕客座研究員及郭立威副研究員的帶領下，與台灣大學醫學院曾文毅教授團隊共同合作，透過衛福部、經濟部及科發基金的經費支持，經多年努力完成第一台我國自主研發的多尺度腦連結體3T磁振造影系統平台，未來將可透過不同尺度的梯度磁場系統進行臨床應用及臨床前動物模式的影像研究，研究成果已陸續發表於2019年《PLoS One》、《Journal of Magnetic Resonance Imaging》及《NMR in Biomedicine》國際知名期刊。

台灣大學

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