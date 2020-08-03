疫情重創 謝金河：台灣今年經濟表現仍會是四小龍之首

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，財信傳媒董事長謝金河認為，亞洲四小龍第2季經濟都出現負成長，以新加坡最慘，台灣相對表現比較不差，進入下半年，台灣GDP數字可能比預期好，今年經濟表現仍然會是四小龍之首。

謝金河以「疫情重創下的全球第二季經濟成績單」為題在臉書發文表示，全球經濟今年受至新冠肺炎的重擊，中國最重的疫情發生在第1季，經濟出現6.8%負成長；歐美疫情在3月引爆，第2季成為重災區，美國第2季負32.9%的可怕數字、歐元區負成長超過12%、德國逾10%、義大利衰退17.3%，都是史上罕見的經濟衰退。

謝金河指出，亞洲國家的經濟部分，中國第2季扭轉頹勢，出現3.2%的正成長，是全球經濟少數出現正成長的國家；日本第2季季對季衰退21.7%，這次疫情把日本全力一搏的東奧弄慘了，經濟的損失無法估計；這些年，日本大力推動觀光，但第2季到訪日本旅客比去年同期少93%，衝擊日本很大。

謝金河說，亞洲四小龍中，最慘的是新加坡，肺炎疫情確診病例超過5萬人，新加坡第2季經濟成長率，季減41.2%，年減12.6%，是四小龍中表現最差的國家。香港也沒有起色，首季年減逾9%，第2季也逾9%。南韓第2季季減3.3%，年減2.9%，汽車銷售在第2季少了四成；台灣第2季也出現負值，年減0.73%；比對四小龍，全都出現負成長，但台灣相對表現比較不差。

謝金河強調，進入第三季，各國仍然面對第二，三波疫情，但相關第2季低基期，第3季會出現顯著的季對季成長，但年成長可能還會變數。台灣在7月，三倍券及國旅的報復性旅遊，可能對GDP有幫助，但外國人不能來，仍然影響台灣，進入下半年，台灣GDP數字可能比預期好，今年經濟表現仍然會是四小龍之首。