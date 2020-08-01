陳正祺升經濟部政次 半年跳二級

行政院昨宣布，經濟部長王美花升任後而出缺的經濟部政務次長一職，將由現任國際貿易局長陳正祺升任，也代表政府重視對美經貿關係；陳正祺今年二月份才從我駐美代表參事，升任國際貿易局，半年內連跳二級。

行政院六月下旬宣布原經濟部長沈榮津升任行政院副院長，補上請辭參與高雄市長補選的陳其邁位置，經濟部長則由王美花接任，也因此空出政務次長的職缺。

行政院發言人丁怡銘表示，丁怡銘說，陳正祺今年初回國接任國貿局長前，就是擔任駐美代表處副代表兼經濟組組長，在我國對美關係第一線，為台灣對外經貿打拚，與美方溝通管道暢通，這回升任為經濟部政務次長，代表政府重視對美經貿關係，致力於強化台美經貿關係穩定，在對美關係上，院長蘇貞昌將借重其對國際貿易相關法規的專業，協調相關經貿業務。

陳正祺之外，今年內閣不少從基層做起的人才，例如新任金管會主委黃天牧，長期在金管會體系服務，是任期最久的金管會副主委；台美事務委員會新任主委楊珍妮，也是長期在經濟部國貿體系服務。