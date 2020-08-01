聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳正祺升經濟部政次 半年跳二級
行政院昨宣布，經濟部長王美花升任後而出缺的經濟部政務次長一職，將由現任國際貿易局長陳正祺升任，也代表政府重視對美經貿關係；陳正祺今年二月份才從我駐美代表參事，升任國際貿易局，半年內連跳二級。
行政院六月下旬宣布原經濟部長沈榮津升任行政院副院長，補上請辭參與高雄市長補選的陳其邁位置，經濟部長則由王美花接任，也因此空出政務次長的職缺。
行政院發言人丁怡銘表示，丁怡銘說，陳正祺今年初回國接任國貿局長前，就是擔任駐美代表處副代表兼經濟組組長，在我國對美關係第一線，為台灣對外經貿打拚，與美方溝通管道暢通，這回升任為經濟部政務次長，代表政府重視對美經貿關係，致力於強化台美經貿關係穩定，在對美關係上，院長蘇貞昌將借重其對國際貿易相關法規的專業，協調相關經貿業務。
陳正祺之外，今年內閣不少從基層做起的人才，例如新任金管會主委黃天牧，長期在金管會體系服務，是任期最久的金管會副主委；台美事務委員會新任主委楊珍妮，也是長期在經濟部國貿體系服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言