蔡總統：打造亞洲資金調度中心

蔡英文總統昨（31）日出席一場資本市場論壇時表示，面對未來，政府規劃打造台灣成為「亞洲企業資金調度中心」及「亞洲高階資產管理中心」兩項重要目標，希望吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。

對於「亞洲企業資金調度中心」，總統指出，未來將會放寬國際金融企業分行（OBU）的開戶條件以及匯兌規範，增加外幣資金運用的便利性，鼓勵更多跨國企業來台投資，用資金加強產業發展的力道。

而把台灣打造成「亞洲高階資產管理中心」，總統表示，金管會推出「財富管理新方案」，透過法規鬆綁，開放多元化的金融商品和服務，相信可以擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金來到台灣，為台灣資本市場注入新活力。

總統說，面對國際經濟情勢變局，包括美中貿易衝突的後續影響，疫情導致全球供應鏈的重組，都帶來很多變動，也創造了很多新的機會。把握這些全新的挑戰和機會，吸引更多國際資金來到台灣，強化各項產業發展動能，是政府當下最關鍵的任務。

她表示，要完成這個使命，首先要掌握台灣資本市場的兩個既有優勢。第一個優勢，台灣法規透明、審查快速有效率，持續吸引優良企業在台掛牌。到去年底為止，台灣上市櫃公司總家數達到1,717家，總市值超過39.84兆元。這樣的成果，比起2000年，已經分別成長了106%，以及331%，也顯示台灣的資本市場服務，持續受到國際企業的好評。

第二個優勢，台灣資本市場體質健康，殖利率高、交易秩序穩定透明，本益比、市場流動性也優於鄰近的資本市場，所以持續吸引外資來台投資，交易動能非常強勁。尤其近年來，外資持股占總市值比例也不斷升高。到去年底為止，已經達到41.2%，這也是歷史新高。

總統提到，最近部分公司受疫情波及，影響獲利及申請掛牌進度，政府正在全力協助當中，包括放寬掛牌條件，也積極協助企業籌集發展所需要的資金。未來，要協助台灣企業進行創新轉型以及進行海外布局。