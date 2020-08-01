投資穩定 增長近10%

台船虧損嚴重，董事長鄭文隆宣布8月1日起，自願放棄每月25萬元本薪的九成多，只領法定基本工資2萬3800元，至公司轉虧為盈後再行回復薪水，以激勵全體員工士氣。但台船工會爆料，鄭兩年半前也帶頭減薪，但60名一級主管兩年間減去的1800多萬元，去年12月竟變成「寄薪」並全部領回，被形容是台灣高鐵董總假減薪翻版，質疑這回喊減薪，「到底是喊真的還是假的？」

2020-07-31 18:58