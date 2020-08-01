投資穩定 增長近10%
受到新冠肺炎疫情衝擊，今年第2季經濟成長率轉呈負成長，不過第2季投資表現出色，主計總處概估今年第2季資本形成成長率為9.56%，較5月預測值增加2.68個百分點。
主計總處專門委員黃偉傑昨（31）日表示，投資沒有令人失望，包括半導體龍頭持續上調資本支出，離岸風力發電投資案仍繼續進行，第2季投資仍維持穩定成長。
資本形成包括政府、公營與民間固定投資以及存貨變動。主計總處指出，今年第2季新台幣計價資本設備進口增0.75%，機械設備投資續增，營建工程投資亦呈穩定成長，惟運輸工具投資因第2季無飛機增購而呈衰退，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價因素後，概估第2季資本形成實質成長率為9.56%，對經濟成長貢獻2.19個百分點。
儘管我第2季經濟成長率負成長0.73%，仍是亞洲四小龍最佳。主計總處指出，今年第2季香港經濟成長率負9%、南韓負2.9%、新加坡負12.6%；美國疫爆嚴峻，第2季經濟成長率為負9.5%。
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