海嘯來最慘 上季GDP負成長0.73

主計總處昨（31）日概估今（2020）年第2季經濟成長率為負0.73%，較5月預測0.5%大幅下修1.23個百分點，為2009年第4季、金融海嘯以來最低。

主計總處專門委員黃偉傑表示，受到了新冠肺炎疫情的影響，第2季來台人數大幅減少99.57%，屬於服務輸出的旅行收入劇減，並且國內消費又無力支撐，進而導致第2季經濟成長率負成長。

主計總處指出，今年第2季實質GDP與去年同季相比之經濟成長率概估為負0.73%，為2016年第2季以來，再次出現負成長。同時，也是自2009年第4季以來最低經濟成長率。併計第1季，今年上半年經濟成長率為0.41%。

主計總處將在8月14日召開國民所得評審會，將會再次修正今年全年經濟成長率。

主計總處昨日分析第2季民間消費，大致分為國人在國外及國內消費。

黃偉傑分析，受到邊境管制影響，國人出國人次大幅縮減98.94%，衰退幅度為歷年最大，概估國人在國外消費支出負成長96.39%，拉低民間消費成長率逾6個百分點。

黃偉傑進一步指出，國人在國內的消費，第2季受疫情衝擊程度較第1季明顯，惟國人未能出國，留在國內消費人口增加，降低民間消費衰退幅度。概估第2季國人在國內消費仍成長1.06%。

主計總處表示，併計國人在國內及國外的消費，第2季民間消費負成長5.13%，此為歷年最大跌幅。較5月負2.08%預測值，減少3.05個百分點，第2季民間消費摔得不輕。

黃偉傑表示，今年4、5月零售業及餐飲業營業額分別平均跌7.94%、跌15.19%，直到6月才有好轉，分別下跌1.33%、下跌6.99%，顯示解除防疫管制措施，有助於內需回升，只不過6月人潮回籠仍不足以支撐先前兩個月的下跌。

黃偉傑也表示，儘管第2季民間消費重摔，但國人在海外旅行支出係屬服務業輸入，已計入商品及服務業輸入。

因此，真正使第2季經濟成長率轉為負成長，是第2季來台人數大減99.57%，幾乎停擺。

他進一步指出，去年第2季來台人數達307萬人，今年第1季尚有125萬人，第2季僅剩1.33萬人。外人來台人數停擺，等於是減少在台灣交通、餐飲、住宿、零售業的消費。

主計總處指出，外人來台旅遊屬於服務輸出，今年第2季商品及服務輸出為負成長3.68%，為2016年第2季以來新低。黃偉傑說，只有國內旅行無法支撐GDP，導致第2季經濟成長率負成長。