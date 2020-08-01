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陳正祺 升任經部政次
行政院昨（31）日正式宣布，王美花升任經濟部部長之後，出缺的經濟部政務次長一職，將會由現任國際貿易局局長陳正祺升任。
行政院表示，政府相當重視對美關係，未來將會借重陳正祺的貿易專業，協調涉美經貿業務。
行政院發言人丁怡銘指出，由陳正祺升任為經濟部政務次長，代表政府重視對美經貿關係，致力於強化台美經貿關係穩定，在對美關係上，行政院也會將借重他對國際貿易相關法規的專業，協調相關經貿業務。
事實上，在行政院正式公告前，陳正祺就一直是各界都相當看好的人選。
丁怡銘說，陳正祺與美方溝通管道暢通，在今年初回國接任貿易局長前，曾是我駐美代表處副代表兼經濟組組長，為台灣對美經貿關係的第一線，轄區包括全美國綜合性經貿業務及華盛頓哥倫比亞特區、維吉尼亞、馬里蘭、西維吉尼亞、德拉威等州的經貿業務。
丁怡銘表示，陳正祺從貿易局基層做起，對處理國際談判與經貿事務相當嫻熟，駐外的歷練也非常完整。
陳正祺曾任貿易局局長、副局長、駐美代表處副代表兼經濟組組長、經濟部經貿談判代表辦公室談判代表、駐歐盟兼比利時經濟組組長、駐新加坡代表處經濟組組長等，也曾參與關稅及貿易總協定（GATT）到世界貿易組織（WTO）以及台美等雙邊談判。
自美中貿易紛爭以來，台美關係走向40年來最佳，各界期盼經濟部借重陳正祺對WTO等雙邊議題等專業背景，以及其自身與美方熟稔交涉經驗，讓台美經貿關係更進一步，包括順利達成FTA（自由貿易協定）簽署，並維持台灣對外貿易關係的整體穩定。
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