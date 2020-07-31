數位化帶來個資保護的挑戰 應成立專責機關

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
財團法人新世代金融基金會董事長陳冲。圖／本報資料照片【作者：陳怡慈，日期：2020-07-09，數位典藏序號：20200708201342902】
財團法人新世代金融基金會董事長陳冲。圖／本報資料照片【作者：陳怡慈，日期：2020-07-09，數位典藏序號：20200708201342902】

新世代金融基金會表示，數位科技化時代對個人資料保護帶來新的議題與挑戰，設立個資保護的獨立專責機構，除可訂定資訊安全的標準規範，也有助於我國接軌國際社會，以利爭取歐盟將我國列入符合個資保護適足的名單（白名單）。

政委唐鳳在「數位時代下的國民身分證與身分識別」研討會中，表示「在大規模資訊和自由的侵害發生前，就應該成立專責機關」，並希望在立法院下會期，由政院提出成立個資保護專責機構的組織法。

新世代金融基金會支持設立獨立的個資保護專責機關，但成立的目的應不只是專為處理數位身分證問題，而是整體個資保護的共同問題，以及提升整體社會對個資保護的尊重。

新世代金融基金會表示，在數位科技化時代，經由社群媒體、雲端儲存運算、互聯網、大數據等快速滲透民眾日常生活並蒐集其生活資訊，甚或因應新冠疫情，使用APP追踪傳染路徑，對個人資料保護帶來新的議題與挑戰。期待行政院能儘速修正個人資料保護法並設置專責獨立機構。

歐盟於2016年制定「個人資料保護通則」（GDPR），2016年5月24日生效，並於2018年5月25日開始實施。GDPR對歐盟境內人民提供產品、服務或監測歐盟境內人民網路行為的境外企業都適用，規範只有在符合例外之情形下，個資才能進行跨境傳輸。此外，GDPR也規定對第三國個資保護水平是否達到GDPR標準的適足性認定制度，取得此一認定資格的國家，即可自由與歐盟間進行個資跨境傳輸。

歐盟 身分證 疫情

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