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立委收賄6月證據「熟了」 今知會院長「要搜了！」

第2季GDP再現負成長 主計總處：單靠國旅無法支撐

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

主計總處今（31）日概估今（2020）年第2季經濟成長率為負0.73%，較5月預測0.5%大幅下修1.23個百分點，為2009年第4季、金融海嘯以來最低。

主計總處專門委員黃偉傑表示，受到新冠肺炎疫情影響，第2季來台人數減少99.57%，屬於服務輸出的旅行收入劇減，而國內消費又無力支撐，致第2季經濟成長率負成長。

主計總處今日分析第2季民間消費，可分為國人在國外及國內消費。黃偉傑分析，受到邊境管制影響，國人出國人次大幅縮減98.94%，衰退幅度為歷年最大，概估國人在國外消費支出負成長96.39%，拉低民間消費成長率逾6個百分點。

黃偉傑進一步指出，國人在國內之消費，第2季受疫情衝擊程度較第1季明顯，惟國人未能出國，留在國內消費人口增加，降低民間消費衰退幅度。概估第2季國人在國內消費仍成長1.06%。

主計總處表示，併計國人在國內及國外之消費，第2季民間消費負成長5.13%，此為史上最大跌幅。較5月負2.08%預測值，再少掉3.05個百分點，第2季民間消費摔得不輕。

黃偉傑表示，今年4、5月零售業及餐飲業營業額分別平均跌7.94%、跌15.19%，直到6月才有好轉，分別下跌1.33%、下跌6.99%，顯示解除防疫管制措施，有助於內需回升，只不過6月人潮回籠仍不足以支撐先前2個月的下跌。

他也表示，儘管第2季民間消費重摔，但國人在海外旅行支出係屬服務業輸入，並不會影響整體GDP。因此，真正使第2季經濟成長率轉為負成長，是第2季來台人數大減99.57%，幾乎停擺。

他進一步指出，去年第2季來台人數達307萬人，今年第1季尚有125萬人，第2季僅剩1.33萬人。外人來台人數停擺，等於是在台灣交通、餐飲、住宿、零售業跟著受影響。

主計總處指出，外人來台旅遊屬於服務輸出，今年第2季商品及服務輸出為負成長3.68%，為2016年第2季以來新低。「只有國內旅行無法支撐GDP，導致第2季經濟成長率負成長，」黃偉傑說。

經濟成長率 餐飲業 GDP

延伸閱讀

第2季民間消費成長率負5.13% 歷年最差

歐元區第2季GDP下滑12.1% 萎縮幅度創紀錄

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