經濟部核准 九家中小企業投資32億元

經濟部今（31）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，再添九家中小企業擴大投資32億元，包括雷虎生技、同順精密、穎杰鑄造、暉盛科技、凱奕科技、永瑞實業、全日大林冷鏈、食在好味道食品與騎士堡國際。

經濟部指出，總計投資台灣三大方案已帶動587家企業投資約1兆679億元，預估創造88,936個本國就業機會，後續尚有50家企業排隊待審。

經濟部表示，雷虎生技為整合上游供應廠商與客戶端的聯網系統，計劃於台中工業區廠房，投入逾1億元，導入IPS/MES系統與自動化機械設備，藉以有效管理產銷流程與增加獲利，擴大全球市場版圖。

同順精密為了因應受疫情帶動腳踏車類相關市場的報復性成長，計劃招募65名本國員工，斥資逾2億元在彰化市廠房增設智慧化產線，提升生產效率及產品良率，精進國際競爭力與能見度。

穎杰鑄造為突破傳統鑄造業依賴勞動力的作業型態，計劃斥資逾3億元，在嘉太工業區設立新廠，以利整合自有與對外引進之技術，完成以機器人取代人工進行研磨，拚將鑄造業3K升級為4C型產業的示範場，強化台灣工業基礎。

暉盛科技為因應未來5G蓬勃發展與對產品的環保訴求，將招募15名本國人才，斥資近2億元在台南科技工業區廠房導入智能化機器設備，用以提升電子產品質量與環保標準，擴大全球市場版圖。

凱奕科技為因應市場變化及整合供應鏈，計劃投入逾2億元，在桃園蘆竹興建廠房，同時引進自動化產線，以因應未來產線需求，擴展海外收益，將為國內創造漚個就業機會。

永瑞實業看好歐盟廢食用油市場發展潛力，計劃招聘30名本國員工，斥資逾2億元，在台南市安南區興建廠房，導入智慧物流、生產管控系統及智能回收機台，期許未來能打入有高附加價值的電子、化工產業領域等用油市場。

全日大林冷鏈為強化儲存與催熟產品服務，計劃大規模投入近12億元，在嘉義台糖大林糖廠區建置近1.4萬坪的綜合型冷鏈物流園區，導入ICT與IoT技術，將串聯台灣本島冷鏈，未來中長期規劃與日本Farmind公司合作，預計為國內創造96個就業機會。

食在好味道食品為茁壯自營品牌擴展外銷市場，計劃招募63名本國員工，斥資6億元在台中中港加工出口區設立新廠，導入新型設備優化生產線降低對人工的依賴，以期未來能擴展美洲、亞洲、澳洲等國際市場，強化品牌國際能見度。

騎士堡國際也將投入逾億元，打造10家智慧兒童遊樂園與兒童大數據平台並導入AI教育機器人輔助學習；預期將有效提升國內就業工作機會，並在今年與國內知名金控公司合作，建置台灣首家巧虎室內兒童遊樂園。