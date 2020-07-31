為何三倍券不直接發現金？龔明鑫：為確認消費意願

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國發會主委龔明鑫今透露，當初三倍券之所以會設計要先支付1000元，是為了要確認消費意願。 本報資料照片
國發會主委龔明鑫今透露，當初三倍券之所以會設計要先支付1000元，是為了要確認消費意願。 本報資料照片

根據經濟部統計，振興三倍券數位與紙本目前已逾1900萬份領用。國發會主委龔明鑫今透露，當初三倍券之所以會設計要先支付1000元，是為了要確認消費意願，「如果民眾根本不想消費，不會出一毛錢去買三倍券，這設計可以過濾掉這些人。」

政府推出振興三倍券，紙本部分採取用1000元換3000元回來的政策，遭許多民眾批評「為何不直接發現金？」

龔明鑫今出席「新冠肺炎政策對應研討會」，他首度揭密當初三倍券的設計重點。他說，政府在規劃時，有參考2009年消費券與去年夜市抵用券的經驗，發現當時消費券產生很高的替代效果，因此認為若無法確認民眾的消費意願，就很難減少替代效果、達到刺激經濟的目的，反觀夜市抵用券的成效很不錯。

龔明鑫表示，三倍券之所以要民眾花1000元換3000元，相當程度是要確認消費意願，「如果民眾完全不想消費，他不會花1000元，甚至不會花一毛錢來換券，這樣的設計就可以過濾掉這些人。」

龔明鑫也表示，想要減少替代消費，就必須指定消費用途，但也不能排除太多消費項目，因為會讓民眾消費意願下降，因此最後決定排除電商，同時也是鼓勵民眾在國內疫情和緩後能走出家門消費。

但因三倍券仍無法完全把替代效果排除掉，龔明鑫說，既然如此就必須帶動加碼來發揮乘數效果，因此政府才鼓勵銀行、店家或地方政府多加碼，當民眾認為拿三倍券消費可以更划得來時，就會想要額外消費。

新冠肺炎 三倍券 疫情紓困

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