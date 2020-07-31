CIP攜手瑞助、台灣世曦 打造離岸風電運維中心

彰芳暨西島離岸風場開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）創亞洲先例，主導興建的離岸風電運維基地，今（31）日分別與瑞助營造、台灣世曦簽署統包工程及運維中心管理合約，合約金額共2.1億元，將在彰化漁港打造永續20年以上的運維中心，預計於明（2021）年完工。

CIP表示，彰芳暨西島離岸風場運維中心緊鄰彰化漁港，CIP是目前第一家預計以彰化漁港作為運維基地之離岸風場開發商；CIP今日分別與瑞助營造簽署「彰芳暨西島離岸風場運維中心統包工程合約」，以及與台灣世曦簽署「運維中心專業營建管理合約」。

CIP台灣區董事總經理許乃文分析，彰化漁港北邊為漁業碼頭、南邊為維護運轉碼頭，在地理位置上，最適合由航道內的三座離岸風場：中能、台電與彰芳西島作為維護運轉之用，也能落實漁電共生共榮。

在離岸風電在地化方面，許乃文說，有別於一般工程多以技術、價格作為投標廠商的評分標準，彰芳暨西島風場計畫在最初廠商資格評選時，就限定要求包含人員、設備及材料等項目務必使用「彰化團隊」，而瑞助營造也成功整合在地產業能量，攜手彰化企業金主營造，將彰化在地的參與比重大幅升高達80%。

CIP指出，彰芳暨西島離岸風場運維中心預計在2021年完工，中心內部設施包含運轉控制中心、離岸風機備品之倉儲空間、與環境教育場域；未來將配置70名技術人員，包含在運維中心負責監控風場運轉的技術人員，以及前往風場執行運維作業的維修人員等。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou說，目前亞太市場尚無堪比歐洲之專業維護運轉碼頭，未來，CIP彰芳暨西島計畫將率先引進國際離岸風機大廠MHI Vestas進駐維護運轉中心，把專業技術和環安衛標準技術移轉予台灣。

值得注意的是，Dennis Sanou指出，彰芳暨西島離岸風場運維中心的建設，未來可望吸引陸海空運輸、資通訊軟體、機械工程、電機工程、土木工程、教育訓練、服務等七大產業、超過130種公司類別落地彰化。