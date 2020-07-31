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疫情衝擊 主計總處下修第2季經濟成長為-0.73%
主計總處今（31日）發布今（2020）年第2季經濟成長率，概估為負0.73%，較主計總處在今年5月28日預測0.5%，大幅下修1.23個百分點，為2016年第2季以來最低。
受到新冠肺炎疫情衝擊，主計總處概估今年第2季經濟成長率為負0.73%；併計第1季，上半年經濟成長率為0.41%。
主計總處指出，第2季經濟成長率呈現負成長，主要是受到疫情衝擊，來台人數減少99.57%，旅行收入劇減所致。
主計總處表示，第2季民間消費受疫情衝擊，國人在海外消費大幅衰退，在國內消費亦受制約，概估仍維持小幅成長1.06%。
若併計國人在國內在國外之消費，第2季民間消費負成長5.13%，為歷年最低。
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