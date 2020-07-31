祥碩、矽力盤中輪番登股后寶座

即使疫情有再度惡化跡象，不過隨著全球資金的氾濫，股市、債市、金融商品市場等依舊欣欣向榮，尤其是美股中NASDAQ與費半指數還於7月創下歷史新高，而台股也於7月頻創30年高，甚至7月27日在台積電（2330）漲停下

2020-07-31 11:16