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祥碩、矽力盤中輪番登股后寶座

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

矽力-KY（6415）今(31)日開盤衝高到1,860元，強過開盤後下挫至1,765元的祥碩（5269），拿下股后寶座；不過，10點15分過後，多頭發動攻擊，祥碩走揚至1,865元，超車過維持略高於平盤的矽力，再度奪回股后寶座。

法人預估，祥碩全年晶片組出貨量達1,900萬顆，2021年更進一步至2,200萬顆水準，祥碩持續受惠於超微市占率擴大。超微預估，今年第3季營收將達25.5億美元，全年營收預估2020年營收成長約32%，主要由強勁的PC、電玩與資料中心產品銷售強勁帶動。

矽力因中國大陸地緣優勢，美中對抗所衍生出華為科技限制，使其他大陸客戶對矽力的態度比美國晶片供應商更為開放，特別是對於5G和雲計算等高端應用。

祥碩 矽力 營收

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