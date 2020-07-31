亞馬遜盤後大漲5.7% 譜瑞-KY亮燈漲停
亞馬遜財報佳，盤後股價大漲5.7%，帶動台股相關個股表現，高速傳輸的譜瑞-KY（4966）一早勁揚登頂亮燈漲停，祥碩早盤漲幅也達2.7%。
亞馬遜上季營收大增40%至889億美元，獲利增加一倍至創紀錄的52億美元，或每股10.3美元，遠遠超過路孚特訪調分析師預估的1.46美元。
群益投顧說，譜瑞 -KY主要成長動能來自高速傳輸介面，譜瑞 -KY的PCIe Redriver 和 Retimer 主攻伺服器市場，獲得美國業者和中國大陸OEM 廠採用，2020年營收貢獻逐步向上。
譜瑞 -KY 的 OLED 面板 TCON 晶片及 Driver IC 隨客戶新產品發表，出貨量將隨之增加，目前客戶需求仍強，對今年第3季市場仍抱持信心，可望迎接傳統旺季到來。
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