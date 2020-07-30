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系微透過支援平台 強化韌體安全

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

系微（6231）今（30）日宣布其旗下韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS及Supervyse 系統管理，已支援符合NIST SP 800-193的最新平台韌體保護與恢復(Platform Firmware Resiliency)標準規範，將有助於系微客戶，設計出更安全的平台，以抵禦當今與日俱增的惡意軟體程式，及其潛在破壞性攻擊。

NIST SP 800-193及平台韌體保護與恢復功能是由美國國家標準暨技術研究院（NIST）定義出的一套安全技術機制準則，有助於靈活設計運算設備以致部署應對複雜程度高的攻擊。這些安全規範，主要是基於三個重要原則來對運算系統初始化和開機的硬體與韌體元件提供系統的安全性和完整性：

•保護：確保平台韌體程式碼和關鍵資料受到保護，以及韌體更新的可靠性及完整性。

•檢測：能夠檢測平台韌體程式碼和關鍵資料是否已被破壞。

•恢復：如果遭到破壞，能將平台韌體程式碼和關鍵資料恢復到可信任之韌體與保持系統完整性狀態。

系微首席技術長兼韌體安全信任總監Tim Lewis表示：「InsydeH2O與Supervye對平台韌體保護與恢復能力的支援，突顯了我們一直以來致力於透過最新安全技術和標準，以承諾提供給我們的客戶，最值得信賴的韌體保護解決方案。」

Tim Lewis進一步提及「我們很榮幸能幫助我們的客戶設計出最安全又強固的產品推向市場。」

系微 惡意軟體

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