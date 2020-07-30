台北市創業者共創平台昨成立 串接跨世代資源

長期關注台灣新創發展的公益平台「AAMA台北搖籃計畫」，為擴大影響力並維持新創動能永續發展，昨（29日）召開成立大會。「財團法人臺北市創業者共創平台基金會」前身是「AAMA台北搖籃計畫」，八年來，已累積200位創業者及78位導師，成為成長期創業者共同茁壯的共學平台。

是2012年由數位時代發行人詹宏志與搖籃計畫校長顏漏有的號召下，由一群創業家與專業經理人共同發起成立，透過連結跨世代的經驗及資源，為台灣創業者提供必要的支持及協助。

在巨思文化、硏華科技、緯創資通、信義房屋創辦人周俊吉及搖籃計畫校長顏漏有先生與20位新創企業的共同捐助下，於5月正式成立為「財團法人臺北市創業者共創平台基金會」，並於昨天召開成立大會。國發會主委龔明鑫、台北市長柯文哲都出席致詞，政務委員唐鳳也透過影片恭喜基金會成立。

傑出新創業者包括 Appier（沛星互動科技）、iKala（愛卡拉互動媒體）、Vpon（威朋大數據）、4Gamers（就肆電競）等數位科技新創，與歐萊德、Pinkoi、綠藤生機、印花樂、福灣巧克力等生活服務品牌新創都陸續在這個平台上學習。

董事長顏漏有表示，創業者帶領企業發展，需要持續的學習、不斷的成長。基金會的首要工作是協助創業者及核心團隊在新創企業不同發展階段建立或強化企業經營及管理成長的能力。其次是建構一個新創與企業、政府及創業者間共創的平台。過去已有很好的社群基礎，擴大和深化這個社群，將是基金會推動所有資源鏈結最核心的關鍵。

國發會主委龔明鑫表示，國發會這幾年努力促進中大企業投資新創、強化新創海外鏈結的各項方案。AAMA台北搖籃計劃也都在深刻耕耘，幫助新創拓展海內外市場、及促成和企業的投資合作。國發會期待將來可以和基金會及新創業者多合作。國發會也思考如何把新創業者帶出場，所以要修企業併購法，國發會及國發基金都會支持。

台北市長柯文哲強調，市府內部已有三間辦公室和創業相關，未來政府採購會以my service的方式設下條件，由業者投標，也希望新創業者多多參與。

「創業者共創平台基金會」董事會由各領域的成功創業家及專業經理人共同組成，包括：詹宏志發行人、信義房屋創辦人周俊吉、前Google台灣區總經理簡立峰、肯夢創辦人朱平、夢田文創創辦人蘇麗媚等，及緯創資通、研華科技代表；藉由跨界、跨域的交流激盪，提供多面向的觀察與建議，推動基金會運作與發展。