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OTT專法公告 愛奇藝：不希望政策影響消費者權益

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導
NCC公布OTT專法草案，禁止台灣網路服務相關業者對中國大陸網路影音服務業者提供網路、資料中心等相關服務。路透
NCC公布OTT專法草案，禁止台灣網路服務相關業者對中國大陸網路影音服務業者提供網路、資料中心等相關服務。路透

國家通訊傳播委員會（NCC）公布網際網路視聽服務管理法（OTT專法）草案，禁止台灣網路服務相關業者對中國大陸網路影音服務業者提供網路、資料中心等相關服務。代理愛奇藝的歐銻銻娛樂公司董事長范立達表示，他相信政府依法行政 ，愛奇藝也一定會保障消費者權益，影視內容服務不會中斷。他坦言， 最壞的狀況就是退費，但當然不希望走到這一步。

范立達說，網路影音產業需要政府一起維持市場秩序，但消費糾紛如果是因為政府政策引起，對消費者不公平。他說，消費者付會費，要得到對價的服務，台灣民眾也有自由收看各種資訊的權利，不應該被政府干預。也因為法案還未通過，毆銻銻沒有預估退費的損失，在台灣也不會停止收會員和引進好內容。

OTT專法草案公告後被業界抱怨，他坦言，在NCC立法時，他也曾對NCC官員表達可以提供業者觀點的協助態度，但官員也未採納。

他說，其實網路影音服務業只是服務形式，還沒有成熟為一個產業，但這是一個新的服務模式，對此服務模式了解的官員不多， 加上國際間沒有相關立法，新法立法過程中，會有很多問題和盲點，在9月20日公告期間結束後，毆銻銻會提出意見，後續舉辦公聽會也會出席發言。

NCC 愛奇藝 OTT 網際網路

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