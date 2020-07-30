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四年150億元推動智慧機械 蘇揆：持續予以受創企業協助

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。 圖／聯合報系資料照片
行政院長蘇貞昌。 圖／聯合報系資料照片

行政院長蘇貞昌今（30）日表示，智慧機械產業推動方案過去四年投入150億元，讓台灣機械產業從「精密機械」進步為「智慧機械」。蘇揆指示經濟部儘速規劃下階段推動重點，如紓困3.0持續對受創嚴重企業予以協助，對業界意見傾聽及給予幫忙，讓產業保留根基、調整體質，在全球疫情趨緩後可立刻出擊。

此外，蘇揆也指示，對於業界長期反映的人才培育、產學合作等議題，相關部會要做好完善的規劃，務實帶動產業智慧升級，朝亞洲高階製造中心的目標邁進。

經濟部今日於行政院會提出「智慧機械推動成果」專案報告，經濟部表示，2016年起推動「智慧機械產業推動方案」，由經濟部、科技部、教育部等相關部會、產業公協會及地方政府共同推動，政策成果深獲業界肯定。

經濟部表示，「智慧機械產業推動方案」整合台灣豐沛新創能量，建立符合市場需求之技術應用與服務能量，將台灣從精密機械升級為智慧機械，透過「廣度」、「深度」、「高度」、「人才培育」及「主動出擊」，全方位協助廠商進行轉型升級，以達成「智機產業化」及「產業智機化」之目標，創造我國機械產業下一波成長新動能。

經濟部指出，在「廣度」方面，經濟部透過智慧機上盒(SMB)輔導計畫協助中小企業提升數位化能力，解決過去依賴紙本作業，讓管理者則可以隨時查看工廠生產動態，及時分析與解決各種生產製程問題。

經濟部統計，截至2020年6月底，SMB輔導計畫推動4,456台設備聯網，超越原訂之4,100台目標，讓更多中小企業能邁出智慧製造的第一步。

經濟部表示，在「深度」方面，經濟部透過智慧機械產業創新AI應用加值計畫，讓具備數位化能力之業者跨出自家廠區，與上下游供應鏈進行數位串流並導入AI應用，提升供應鏈管理效率，加速市場反應能力。

經濟部指出，在「高度」方面，經濟部透過智慧機械領航計畫促成國內指標性業者與國內解決方案提供者之合作，打造智慧機械標竿企業，使已具備數位化能力之業者，由工業3.0邁向4.0，以突破傳統生產瓶頸。

經濟部表示，在「人才培育」方面，教育部已盤點我國學校現有之智慧製造課程教材，並針對「智慧製造跨領域課程」開發三門共通教材，以補足智慧製造課程缺口，同時，搭配種子師資培訓及智慧製造跨校跨域教學策略聯盟進行推廣，至6月底已有20所學校使用教育部所開發之智慧製造共通教材授課。

經濟部指出，在「主動出擊」方面，經濟部於2018年籌組智慧製造輔導團，為廠商提供諮詢診斷及技術服務，協助我國中小企業(User)導入智慧製造，同時帶動我國系統整合（SI）廠商新商機。截至2020年6月已輔導164家廠商申請政府資源9.48億元，並帶動廠商投入13.57億元。

經濟部表示，智慧機械與智慧製造是未來發展趨勢，行政院將持續推動「智慧機械產業推動方案」，並以「智慧機械」與「智慧製造」兩大推動方向為主軸，持續協助企業轉型升級，以提升產業國際競爭力。

智慧機械 經濟部 蘇貞昌

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