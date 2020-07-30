6月製造業景氣續亮藍燈 台經院估下半升黃藍燈

隨著國際新冠肺炎疫情再度擴大，各界密切關注製造業景氣。台灣經濟研究院今（30）日發布6月製造業景氣燈號，仍亮藍燈，代表景氣處於衰退，這是連續第四個藍燈。景氣信號值微升至10.09分，較5月增加0.09分，顯示景氣沒有更壞，稍有回升。

不過，電子零組件亮出綠燈，其下的半導體產業也亮綠燈。台經院指出，受惠於國際市場的遠距商機與5G通訊、高效運算、人工智慧等新興應用看好，有利於台灣晶圓代工高階製程持續發揮優勢競爭力，維繫外銷活絡。加上在美中科技戰下，中國科技供應鏈大量進行去美國化、華為大舉對台系半導體業者拉貨，電子零組件生產指數年增率已連續七個月雙位數成長、電子產品外銷訂單亦連續五個月雙位數成長。

台經院指出，儘管製造業景氣燈號已連續四個月亮藍燈，但景氣信號分數已連續兩個月走高，顯示國內製造業景氣隨著海外需求回升而逐月復甦。預測下半年將轉為黃藍燈，傳統產業則要等到第4季才能轉為黃藍燈。

台經院表示，5月起各國陸續重啟經濟活動，原物料價格止跌回穩，激勵部分買氣回籠，傳統產業的生產與接單減幅已收斂，然全球疫情6月下旬再度惡化，恐將影響全球經濟復甦的腳步。有鑑於國內防疫得當，加上台商回台投資計畫陸續落實、半導體設備投資續強、政府適時推出多項紓困振興方案等因素影響，下半年國內經濟成長率可望逐季回升。