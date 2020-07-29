劉文雄宣布設立「劉書勝紀念獎」 傳承電力人才使命

工研院院長劉文雄今（29）日感性地宣布，以父親名義成立「劉書勝紀念獎」，希望以紀念獎金的方式，發揮拋磚引玉的效果，鼓勵35歲以下在國內電力系統產業中工作3年以內的青年，能堅持投身電力發展的熱情，進而帶動電力人才世代傳承，達到永續發展的願景。即日起受理推薦，並規劃今年10月，頒發第一屆「劉書勝紀念獎」，得主可獲8萬元獎金。

劉文雄致詞時一度哽咽，他透露，昨天是父親逝世百日。他循著父親唸臺大電機系的腳步 ，再出國唸碩、博士，並將父親的著作《工業配電》放在案頭，做為撰寫論文的參考書。然而，在其父的堅持下，帶領他實地走訪變電所，了解什麼是：礙子、變壓器等書本上的名詞，影響他至深。

劉文雄說，小時候聽祖父講著台語「蕃薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠。」完全無法理解，離鄉30載後返台，再聽到這句俗諺，便能深刻體會父親超過半世紀以來，培育電力人才的努力，與推動臺灣電力現代化的決心。

劉書勝民國18年出生於臺南農家，靠著勤奮努力考上臺大電機系，成為鄉親們的驕傲，在家鄉傳為佳話。畢業後，進入臺電公司，一路從基層工程師，做到首位臺籍業務處處長，臺北市配電地下化就是其當年積極推動的成果。

劉書勝曾於臺灣大學、大同大學及臺北科技大學擔任兼任副教授，作育無數英才。劉書勝力行終身學習，每日吸取新知，既使年逾八旬仍不中輟。更將其所學實務與經驗集結撰寫為《工業配電》等著作，成為電機學門教科書。還擔任電機技師編輯，對先進配電技術引進及推展，卓越有成。從臺電退休後，又擔任臺灣汽電公司副總經理、大園汽電共生公司及正弦顧問公司董事長等職務，將一生奉獻給電力產業。