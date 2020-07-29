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印度7年來都在調高關稅 台灣找WTO告狀今獲回應

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院大樓。 本報資料照片
行政院大樓。 本報資料照片

行政院經貿談判辦公室今表示，印度政府為保護其國內產業，自2014年起持續調高資通訊產品關税，不遵守其在世界貿易組織(WTO)之承諾，造成不公平競爭，對我廠商利益造成損害，經貿談判辦公室獲得業者、公會及相關單位的支持，對印度提出控告，WTO於今日成立審議小組，此案正式進入訴訟階段。

經貿辦表示，各國於WTO所提出的關稅承諾，是我國資通訊產品外銷的重要利基。印度為我主要出口市場之一，而資通訊產品為我國重要外銷品項，印度此次調漲手機、基地台、手持聽筒及其他資通訊產品之零件等關稅幅度高達20%，已違反WTO規定。

經貿辦說，我國其他重要夥伴亦已受到印度此措施之傷害，其中歐盟與日本也已分別對印度提出控訴，我國將與歐、日共同主張權益，確保公平競爭的國際貿易環境。

經貿辦指出，本案為我國在WTO第7次發起爭端解決控訴，且首次由該辦公室之經貿法律師主辦，在國內諮詢過程中數度邀請業者、公會及相關單位討論本案，業者代表表示關稅提高將造成廠商成本增加，甚至迫使廠商退出當地市場；為維護我國業者實體貿易利益，因此決定對印度提告，WTO也已於今日成立審議小組。

印度 WTO 資通訊 關稅

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