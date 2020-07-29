控印度調高ICT產品關稅 政院：WTO已成立審議小組

對於印度持續調高資通訊產品關稅，行政院經貿談判辦公室今（29）日表示，對於印度不遵守其在世界貿易組織（WTO）承諾，造成不公平競爭，對我廠商利益造成損害，經貿辦於WTO對印度提出控告，WTO在今日成立審議小組，本案正式進入訴訟階段。

經貿辦表示，各國於WTO所提關稅承諾，是台灣資通訊產品外銷的重要利基，印度是台灣主要出口市場之一，而資通訊產品更是台灣重要外銷品項，印度自2014年起調高資通訊產品關稅，此次調漲手機、基地台、手持聽筒及其他資通訊產品零件等關稅幅度高達20%，已違反WTO規定。

經貿辦強調，台灣其他重要夥伴也已受到印度調高資通訊產品關稅措施的傷害。經貿辦舉例，其中歐盟與日本也已分別對印度提出控訴，台灣國將與歐、日共同主張權益，確保公平競爭的國際貿易環境。

經貿辦指出，本案為台灣在WTO第七次發起爭端解決控訴，且首次由經貿辦的經貿法律師主辦，在國內諮詢過程中數度邀請業者、公會及相關單位討論本案，業者代表也表示關稅提高將造成廠商成本增加，甚至迫使廠商退出當地市場。

經貿辦強調，為維護我國業者實體貿易利益，因此決定對印度提告，而WTO也已經在今日正式成立審議小組，經貿辦將積極主張業者權益以捍衛我國出口利益。