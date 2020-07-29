雲林允能離岸風場國產化提前 中鼎首批風機設備交貨

經濟部離岸風電政策帶動國內供應鏈，其中，雲林離岸風場開發商達德能源今（29）日與承攬水下基礎轉接段的俊鼎機械，於高雄港舉辦交貨儀式。達德指出，雲林風場原訂2021年完成水下基礎、水下基礎轉接段及風機塔架的國產化目標，皆已在今（2020）年超前達陣。

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團旗下俊鼎公司，承攬德商wpd達德能源集團「雲林允能離岸風場水下基礎轉接段製造工程」，首批設備已完成生產，並於今日在俊鼎大林廠舉行交貨儀式。

俊鼎機械的董事長譚雲鵬說，本案為台灣離岸風電史上，首批依照政府要求國產化的離岸風機設備製造，代表台灣在風電本土化邁進大步。

達德能源董事長王雲怡表示，在推動離岸風電國產化初期與俊鼎機械合作，為台灣第一座具有國產化成分的風場打下穩固基礎，亦有助於未來讓MIT品牌搶攻國際再生能源市場。

達德指出，雲林允能風場將於明（2021）年完成併聯發電，總發電容量640MW，可供台灣每年64萬戶用電，屆時將成為亞太地區最大單一離岸風場。

俊鼎於本案負責的40座水下基礎轉接段（Transition Piece, TP），已完成30餘座的製造，全數TP將分批於今年底交貨，並由位於高雄南星自貿區的「俊鼎大林廠」經高雄港直接運至雲林外海安裝。

除了本案與達德陸續交貨，俊鼎於台灣執行的離岸風電設備製造工程，還包括CIP彰芳暨西島、中能二座離岸風場的水下基樁製造工程，累計在離岸風電設備製造的經驗，水下基礎轉接段達40座、水下基樁逼近300支，奠定俊鼎在水下基礎設備製造領域地位。