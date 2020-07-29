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黃金10年樂觀可期 投資台灣有前途

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
李淳（右起）、劉宗聖、黃志芳與《今周刊》研發長王之杰一同進行台灣大未來十年新變局國際高峰會座談。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
李淳（右起）、劉宗聖、黃志芳與《今周刊》研發長王之杰一同進行台灣大未來十年新變局國際高峰會座談。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

台股目前很值得投資，台灣未來黃金10年樂觀可期！」元大投信董事長劉宗聖29日在「台灣未來10年新變局」會中表示，5G將成為台灣的護國神山，透過資金回流的趨勢，台股當年殖利率高值得投資。中經院WTO中心副CEO李淳也說，投資台灣是當前最穩定的控制變局方案。

台灣產業值得投資

「台股殖利率在全世界相對最高，不失為嬰兒潮世代退休理財的好工具！」劉宗聖指出，台灣營業模式進入到上中下游整合的時代，ESG將重塑投資流程與標的，包括節能減碳與氣候金融等，台灣的5G是護國神山，高股息投資理財商品落袋為安也得到青睞，從遠距經濟到數位醫療到人類大生活，世代改造將重塑經濟天際線。

「透過智能化、優質化、趨勢化，台灣絕對可以期待黃金10年！」劉宗聖強調，台灣最近資金遷徙大回流，南港商機整個動起來，國內老宅也進入翻修新週期，國內投資安全又沒有匯差，台股可迎來30年的大拐點。在美中火車對撞最壞狀況來臨前，一定要把安全帶繫好，投資要把傷害降到最低，先求不傷身體，再求療效。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，未來台灣會體驗3高經濟，首先是投資高；其次是成長高，相對全世界的負成長，大約可保0.5%~1.5%正成長；從而會變成話題性高，全世界都會喜歡討論台灣經驗。美中貿易戰會趨緩，但也會維持，投資台灣是最穩定的，這不是幫台灣做廣告，而是控制變局最好的方案。

全球化要滾動適應

外貿協會董事長黃志芳指出，不少台商2007~2008年就已經看到大陸高工資及政治風險等問題，郭台銘也看出不能再做茅山道士的代工，要全面轉向工業4.0等智慧解決方案，許多人投入智慧醫療，因為那是未來產業。以前全球化建立在美國是世界市場、中國是全球工廠，台灣產業鏈現在也要滾動去重組適應新生態。

「傳統產業也有很多隱形冠軍，怎麼讓他們受到全世界的需要？」黃志芳表示，沒有一個國家的產業鏈可以完全自給自足，台灣在重組過程中有最多優勢，無論智慧醫療或5G，在疫情時代都有很突出的角色，面對數位時代挑戰，台灣是全世界資通訊強國，新數位經濟時代要迎頭趕上，奠定未來黃金10年的堅實基礎。

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台股 5G 李淳

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