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學者籲入境者全普篩 指揮中心：目前措施已可防堵

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

對於近期有學者建議針對所有入境旅客普篩，中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，普篩或許可以發現無症狀者，但目前自國外入境者都需進行14天居家檢疫措施，無症狀者檢疫期滿後仍要再自主健康管理七天，已可有效防堵。

指揮中心也說明，至於國外發生無症狀者導致社區疫情蔓延，係因無落實14天的檢疫措施，或並未針對確診個案接觸者採取14天居家隔離措施等，與台灣現況不同。

指揮中心指出，國內通報個案一旦確診後，不論是否有群聚，衛生單位皆會主動找出符合流行病學條件接觸者（包含疑似無症狀或症狀前期感染者)，並含括納入COVID-19分生檢驗，該防疫作為符合世界多數先進國家之檢測策略，並非僅是被動採檢。

指揮中心指出，台灣自今年1月15日公告將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，並持續視國內外疫情、個案疫調結果及相關文獻資料修訂病例定義及通報條件，另於4月1日起放寬社區採檢條件，對於具有臨床症狀的病人，只要醫師認為有檢驗的必要，都可通報採檢，但截至目前國內採檢陽性率約0.6%，遠低於其他國家；如針對無症狀社區民眾進行全面篩檢，可預期其篩檢陽性率極低，不符合篩檢成效。

指揮中心指出，依據約翰霍普金斯(John Hopkins)網站所摘錄世界衛生組織（WHO）今年5月12日建議，各國政府解封前提是「連續14天COVID-19分生檢驗陽性率(test positive rate)<=5%」，意指有足夠檢驗量能把所有具感染風險個案（分母足夠）都含括進入檢驗，即檢驗陽性率夠低，足以有效偵測及發現確診個案。

指揮中心強調，台灣與澳洲、南韓等接近，皆為陽性率小於1%，證實台灣可明確偵測確診個案且囊括納入之檢驗條件具合理性。

指揮中心表示，近期許多研究結果均有共同結論，距離發病日達十天後，或無症狀者距第一次採檢陽性十天後，幾乎已無傳染力，台灣自今年3月19日起，啟動入境旅客全面居家檢疫，對於入境者全面居家檢疫14天後，即使有極少數症狀前期個案或無症狀者個案未被發現，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，造成社區傳播的風險極低。

疫情 醫師

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