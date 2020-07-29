聯亞Q2每股賺0.98元 本季營收估小增

光通訊大廠聯亞（3081）今（29）日召開線上法說會，第2季每股純益0.98元，較首季每股純益1.08元、去年同期每股純益1.39元，雙雙衰退。聯亞指出，獲利衰退主因來自矽光出貨不如預期，而第3季因5G需求增溫，帶動光通訊產品出貨走升，預料營收將較去年同期持平或小增。

聯亞上半年每股純益2.06元，較去年同期每股純益2.26元略減。展望未來，聯亞表示，公司在6月已添購新設備，預料本季新產能將開出，並較第2季倍增，但因生產時間較長，因此實際營收貢獻比較第4季才會顯現。

至於3D感測元件方面，目前公司共有中、日、美三家客戶，中國客戶持續穩定出貨中，而日本客戶7月已開始出貨，美國客戶目前仍在開發中，尚未量產出貨，而上半年3D感測佔整體營收約3-5%，預料下半年會比上半年擴大。