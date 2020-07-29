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中經院：製造業和非製造業下半年營運好轉、利潤率下降

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
中經院發布上半年PMI營運展望調查指出，製造業和非製造業預期下半年營運好轉，但利潤率較上半年下降。聯合報系資料照
中經院發布上半年PMI營運展望調查指出，製造業和非製造業預期下半年營運好轉，但利潤率較上半年下降。聯合報系資料照

下半年經濟將全面好轉？中經院今（29）日發布上半年PMI營運展望調查指出，製造業和非製造業預期下半年營運好轉，但利潤率較上半年下降。

中經院表示，儘管2020年上半年營運狀況表現較2019年下半年差，製造業與非製造業皆預期2020下半年營運狀況將較2020上半年好轉，營運狀況擴散指數分別為57.2與58.8。

值得注意的是，製造業與非製造業卻預期2020下半年利潤率將持續較上半年下降，利潤率擴散指數皆為49.6。

在出口表現方面，製造業受訪廠商中共有42.1%預期2020下半年出口數量將較2020上半年「增加」，但同時亦有29.2%受訪廠商預期出口數量將「減少」。非製造業有出口業務的廠商中，預期出口將「減少」的廠商比率35.3%高於預期出口將「增加」的廠商比例33.0%。

製造業

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