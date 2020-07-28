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辜仲諒升格當阿公了！ 辜家第六代金孫誕生

辜家第六代誕生 辜仲諒喜迎金孫

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

中華棒協理事長、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒傳出近日喜迎金孫。辜仲諒長子辜昱銓去年和女友Jessica結婚，傳出27日誕下辜家第六代。中信金對此沒有回應。

辜昱銓去年與日美混血女友Jessica登記結婚，近日又傳出誕下辜家第六代，讓辜仲諒相當開心。

辜昱銓在美國完成學業後，選擇在一家「TRUFFLIN」的松露專賣食品公司工作，與女友從高中開始交往，去年的「520」雙方登記結婚。

辜仲諒曾在去年接受訪問，詢問兒子辜昱銓是否會計劃回來接家族事業？他當時回應，兒子目前也在體系裏面，會給他一年時間，讓他自己看看想想，看他是否有興趣。

談起辜昱銓結婚之事，他當時表示，兒媳婦是兒子的初戀，高中到大學都在一起，自己對兒媳婦也很滿意，認為兒子娶她是他的福氣，兩人想結婚，自己當然支持。並透露「兒子很專情，這點有點像我」，這段是他的初戀，也認識女方父母，認為媳婦是一個很好的女孩子。

結婚 辜仲諒 媳婦

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