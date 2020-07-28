4％低稅只到8月14日 海外資金申請匯回共705件、1428億元

財政部去年8月15日正式施行「境外資金專法」，即將滿一年。財政部今（28）天更新境外資金匯回專法申請成果，截至27日最新統計，共已1428億元申請匯回，實際匯回金額達1102億元。其中，個人匯回案件共452件，金額616.5億元；企業匯回件數253件，金額共811.3億元。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（海外資金專法）2019年8月15日上路，為期2年；實施後第1年匯回資金，以稅率8%課徵，第2年提高至10%，若做實質投資，稅率可再各減半至4%及5%。

距離首年優惠稅率截止只剩半個月， 近半個月匯回資金就增加144億元，顯示隨著首年優惠稅率期限將至，申請匯回的情況越來越熱。 財政部表示，國內從紓困進入振興階段，同時專法第1年稅率優惠也快結束，國稅局正積極加強宣導，提供稅務諮詢服務，歡迎台商把握機會，在8月14日前提出申請。

至於實質投資情形，財政部表示，經濟部最新統計至7月14日，共核准128件實質投資，合計409億元，其中有131億元投資電子資訊業，92億元投資民生化工業，46億元投資金屬機電業，其他業別則共投資139億元。