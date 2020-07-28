境外資金匯回熱度持續 申請已破1,400億元

財政部今（28）日再更新境外資金匯回專法申請成果，截至27日最新統計，共已1,428億元申請匯回，實際匯回金額達1,102億元。官員表示，專法上路首年的8%優惠稅率僅至8月14日，剩下約半個月時間，有資金匯回需求的台商可把握時間申請。

財政部昨日透過臉書專頁指出，去年8月15日正式施行「境外資金專法」，不只要讓台商安心回家，更要吸引資金回台拚經濟，如今即將滿一年，截至27日止，申請匯回資金共已1,428億元，實際匯回金額已1,102億元，財政部表示，「數字天天更新、專法成果請放心！」

其中，個人匯回案件共452件，金額616.5億元；企業匯回件數253件，金額共811.3億元。值得注意的是，財政部近兩次更新數字期間，企業申請金額僅增加約40億餘元，可見日前宣布將匯回82億元的大立光，極有可能尚未計入成果，後面可能還有「大魚入港」。

至於實質投資情形，財政部表示由經濟部統計，經濟部最新統計至7月14日，共核准128件實質投資，合計409億元，其中有131億元投資電子資訊業，92億元投資民生化工業，46億元投資金屬機電業，其他業別則共投資139億元。

境外資金匯回專法規定，專法施行首年匯回資金稅率為8%，第二年為10%，若經濟部工業局核准實質投資，還可退還半數稅款，等於實質稅率分別只有4%、5%，隨著首年優惠稅率期限將至，近來專法無論是詢問度、申請情況都越來越熱。