逸達：已完成向美FDA 提送前列腺癌新劑型新藥註冊申請

逸達生技（6576）昨（27）日宣布，已完成向美國食品藥物管理局（FDA）提送柳菩林（Leuprolide）前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI™ 42 毫克（FP-001 50毫克）之註冊申請（NDA）。

此新藥申請是根據 FP-001 50 毫克（六個月劑型）功的三期臨床試驗結果，申請CAMCEVI™ 42毫克用於晚期前列腺癌的緩解治療。試驗針對137位晚期前列腺癌患者，每六個月施打FP-001 50毫克，證明FP-001 50 毫克具有療效，以及良好的安全性與耐受性。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達表示：「2019年逸達申請 FP-001 50 毫克美國藥證，FDA 對於『藥械合一產品』的裝置部分要求數據補充後，我們嚴謹地準備相關資料，並諮詢預填充式藥械合一產品專業的顧問、完善送審文件。今年3月送歐盟申請新藥上市許可（MAA）後，今天再次提送美國 NDA，非常感謝逸達團隊及合作夥伴的辛勤投入，並承蒙逸達投資人的支持與鼓勵。產品經銷合作方面，美國、中國地區的授權討論也在緊鑼密鼓地進行，希望年底前可以定案。」

逸達研發項目在下半年也計畫有關鍵的進展：MMP-12（基質金屬蛋白酶-12）抑制劑新藥FP-025規畫進行新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）臨床試驗，目前正準備與FDA申請臨床前試驗會議（pre-IND meeting），預計在會議後提出 IND 申請，可望在第4季啟動二期臨床試驗；ALDH2（醛去氫酶）活化劑新藥FP-045也計畫在今年第4季進入罕見疾病范可尼貧血症的二期臨床試驗。

簡銘達進一步表示：「逸達正全力朝各個研發和營運目標推進，為充實公司營運資金，董事會也在7月24日通過總額新台幣9,000萬的私募案，應募人包含公司高階主管等內部人。我們對未來的里程碑深具信心。」