快訊

超霸氣！基隆人用三倍券買機車 20份6萬元一次付清

樂生療養院爭議：法院停工裁定如何「被塑膠」？

逸達：已完成向美FDA 提送前列腺癌新劑型新藥註冊申請

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

逸達生技（6576）昨（27）日宣布，已完成向美國食品藥物管理局（FDA）提送柳菩林（Leuprolide）前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI™ 42 毫克（FP-001 50毫克）之註冊申請（NDA）。

此新藥申請是根據 FP-001 50 毫克（六個月劑型）功的三期臨床試驗結果，申請CAMCEVI™ 42毫克用於晚期前列腺癌的緩解治療。試驗針對137位晚期前列腺癌患者，每六個月施打FP-001 50毫克，證明FP-001 50 毫克具有療效，以及良好的安全性與耐受性。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達表示：「2019年逸達申請 FP-001 50 毫克美國藥證，FDA 對於『藥械合一產品』的裝置部分要求數據補充後，我們嚴謹地準備相關資料，並諮詢預填充式藥械合一產品專業的顧問、完善送審文件。今年3月送歐盟申請新藥上市許可（MAA）後，今天再次提送美國 NDA，非常感謝逸達團隊及合作夥伴的辛勤投入，並承蒙逸達投資人的支持與鼓勵。產品經銷合作方面，美國、中國地區的授權討論也在緊鑼密鼓地進行，希望年底前可以定案。」

逸達研發項目在下半年也計畫有關鍵的進展：MMP-12（基質金屬蛋白酶-12）抑制劑新藥FP-025規畫進行新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫症候群（ARDS）臨床試驗，目前正準備與FDA申請臨床前試驗會議（pre-IND meeting），預計在會議後提出 IND 申請，可望在第4季啟動二期臨床試驗；ALDH2（醛去氫酶）活化劑新藥FP-045也計畫在今年第4季進入罕見疾病范可尼貧血症的二期臨床試驗。

簡銘達進一步表示：「逸達正全力朝各個研發和營運目標推進，為充實公司營運資金，董事會也在7月24日通過總額新台幣9,000萬的私募案，應募人包含公司高階主管等內部人。我們對未來的里程碑深具信心。」

FDA

延伸閱讀

新藥產業大解盲

生技類股重挫 身價大跌

外資終止連六買 融資大增

盼好消息！國鼎血癌二期新藥 俄羅斯臨床進度推進

相關新聞

6月景氣又亮黃藍燈 領先指標連二月上升

國發會昨（27）日發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為19分，與上月上修後的分數持平，燈號續呈黃藍燈。景氣領先指標經回溯修...

疫情影響 來台旅客全年估減千萬人

交通部觀光局昨（27）日公布今年上半年來台旅客人數統計，受新冠肺炎疫情影響，來客數僅126.2萬人次，較去年同期的597...

青創貸款 最高可擔保十成

政府8月將推出總額600億元的青年創業貸款，其中350億元將由經濟部執行、250億元則由文化部與農委會負責。經濟部長王美...

產業用電 已規劃到2027年

經濟部長王美花昨（27）日表示，經濟部對台灣的產業用電需求已掌握至2027年，包含台積電3奈米廠等主要用電案件均在規劃內...

8月1日推出 600億青創貸款 政府貼5年息

政府八月一日將推出總額六百億元的青年創業貸款，其中三百五十億元將由經濟部執行、二百五十億元由文化...

台商回流供電成挑戰 經長：盤點至2027沒問題

美中貿易紛爭、新冠肺炎疫情增添國際經貿變數，都可能加速台商回流，經濟部長王美花今（27）日於媒體茶敘上指出，目前有部分台...

確保台積電用電需求至2027 王美花：有專門溝通平台

經濟部長王美花今（27）日表示，對於產業用電，她強調已掌握至2027年，包含台積電3奈米廠等主要用電案件均在規劃之內。她...

衝擊縮小！6月景氣領先指標 疫情以來首度回升

國發會今（27）日下午發布6月景氣對策信號綜合判斷分數為19分，與上月上修值持平，燈號續呈黃藍燈；景氣領先指標經回溯修正...

7月消費者信心指數上升 資產投資皆是好消息

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布7月消費者信心指數（CCI），總指數為69.43點，較上月微升0.66點。台經...

改變創造新巿場 託付寶問世專家看好

各界引頸期盼的台版餘額寶-街口託付寶終於上路，儘管外界好奇，甚至質疑巿場接受度，但談到金融科技新創，幾乎沒有人敢忽略街口支付在電子支付的影響力。街口金融科技在今年初舉行記者會說明託付寶的產品架構，雖然

信義房屋 領先業界推出「DiNDON智能賞屋」

信義房屋觀察發現，網路看屋服務越完善，物件瀏覽量、預約帶看量及成交時間表現都能好1倍以上，因此掌握趨勢，領先業界透過「圖像識別、深度學習等AI演算法自動3D建模」與「即時渲染」等新技術，率先推出「Di

熱門新聞

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

青年創業貸款600億元 經濟部擬8月1日上路

轉個彎搶商機 星宇航空計畫申請桃園-金門國內線包機

張忠謀身價超過531億元 退休後每天增逾3000萬元

裕隆集團新人事 嚴陳莉蓮兼任總管理處總經理

女兒幫父抽中加碼券遭冷回「那麼少錢沒什麼好開心」 火大到想全捐出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。